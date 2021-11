Violences faites aux femmes : Le Lycée Professionnel Daniella Jeffry se mobilise !

Dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte contre les Violences Faites aux Femmes, une action de prévention et d’information co-pilotée par l’Assistante Sociale et le Comité de Vie Lycéenne (CVL) du Lycée Professionnel Daniella Jeffry à Concordia est proposée aux enseignants et aux élèves.

L’action se déroulera au CDI, ce jeudi 25 novembre, de 8h à 12h, répartie en 2 séances (de 8h à 10h et de 10h à 12h)

Programme :

– Projection du film « Timoun Aw » (28’) réalisé par Nelson FOIX

– Débat autour du thème « Quel est le rôle du père dans la famille ? » avec l’équipe du film

– Projection du film de sensibilisation sur les Violences Conjugales (8’) de l’Association Trait d’Union France Victimes 978.