VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : La Maison des Femmes de Saint-Martin : une nouvelle reconnaissance nationale avec ReStart

C’est une nouvelle étape historique pour la Maison des Femmes de Saint-Martin, inaugurée en juillet 2024 : elle intègre officiellement le collectif ReStart, réseau national réunissant les structures inspirées du modèle de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Une reconnaissance nationale, matérialisée jeudi dernier par la remise de la plaque du logo ReStart par le préfet Cyrille le Vély à Sibel Aydin, directrice de l’établissement.

À cette occasion, une vidéo de présentation retraçant la genèse des premières Maisons des femmes a été diffusée, évoquant la structure fondatrice de Saint-Denis, initiée par la Dre Ghada Hatem en 2016. Aujourd’hui, plus de 20 structures sont reconnues par le collectif créé en 2021, et une trentaine de projets sont en cours à travers l’Hexagone et l’Outre-mer. Saint-Martin devient la première Maison des femmes des Antilles officiellement intégrée à ReStart, une reconnaissance saluée par l’ensemble des partenaires présents.

Affronter la réalité des violences faites aux femmes

Pour le préfet Cyrille le Vély, cette intégration marque un tournant : “C’est mon rôle de donner de la visibilité. À Saint-Martin, il faut être patient, tout prend du temps. Il a fallu que des individus comme vous prennent conscience du besoin et y répondent avec courage. Ce n’est pas simple de réunir autant de compétences sur un même plateau, mais l’attractivité de la Maison, la richesse des services proposés et surtout l’état d’esprit d’ouverture qu’on y trouve sont remarquables”.

Le préfet a également souligné le rôle central de la structure dans le traitement des violences faites aux femmes : “Ce n’est pas facile de recueillir une plainte. Chaque cas est particulier, il faut savoir entendre ce qui est dit, mais aussi ce qui ne se dit pas. Aujourd’hui, notre époque est terrible, les demandes augmentent constamment. Le fait que ces chiffres apparaissent dans nos bilans peut donner le sentiment d’une détérioration, mais c’est en réalité la preuve que le dispositif fonctionne, que les victimes osent franchir la porte”.

Depuis son inauguration, la Maison des femmes de Saint-Martin a rapidement trouvé sa place dans le paysage médico-social local. La directrice, Sibel Aydin, n’a pas caché son émotion au moment de recevoir la plaque : “C’est une grande émotion et une immense fierté. Cette reconnaissance est une étape essentielle dans l’histoire de notre Maison des femmes. ReStart incarne nos valeurs : accompagner, reconstruire, faire entendre les voix des femmes et des enfants. Cette plaque symbolise l’engagement d’un travail collectif. C’est un lieu de soins, un lieu de dignité retrouvée, où chaque parole est une âme tendue et chaque silence respecté”.

Les avantages du collectif Restart

Rejoindre le collectif permet également à la structure de bénéficier d’un réseau national, d’un appui stratégique et technique, ainsi que de nouvelles perspectives de financement grâce au Club des mécènes ReStart. “Les violences faites aux femmes ne sont pas une fatalité, a insisté Sibel Aydin. Faire partie de ce collectif nous permet de mutualiser nos ressources, d’inscrire notre territoire dans une dynamique nationale. Saint-Martin est pleinement engagée dans ce combat pour les droits et l’égalité”.

Le collectif ReStart regroupe aujourd’hui 22 maisons reconnues, adossées à des établissements de santé, et soutenues par des mécènes privés et le ministère de la Santé. Chaque structure adhérente doit répondre à un cahier des charges strict : prise en charge psycho-traumatique, dépôt de plainte, collaboration avec les services de santé et de justice. Une exigence que la structure saint-martinoise remplit déjà, avec le soutien de la Collectivité et du ministère de la Justice.

Le préfet a conclu en saluant le courage de l’équipe : “À chaque fois qu’un dispositif comme celui-ci naît, même s’il fait apparaître des visages de notre société qu’on ne souhaite pas voir, c’est une réalité qu’il faut affronter”. _Vx

Infos : 06 90 50 31 31

maisondesfemmes978@gmail.com

Instagram : maisondesfemmessxm

Adresse : 5 rue du Capitaine Fronton, Marigot

Pour devenir mécène ou faire un don à la Maison des Femmes : https://urls.fr/CQtMx6

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter