Vingt casques de protection remis aux jeunes pilotes de deux-roues à Sandy Ground

La Collectivité, en collaboration avec le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) a distribué vendredi dernier sur le plateau sportif de Sandy Ground des casques de protection gratuits aux jeunes pilotes de deux-roues. Oui, le port du casque peut vous sauver la vie !

C’est un message fort qu’ont souhaité adresser les élus en termes de sécurité routière aux jeunes de Sandy Ground.

Le président de la COM, Louis Mussington, la 2ème vice-présidente, Bernadette Davis, la conseillère territoriale, Martine Beldor, le conseiller territorial, Raphael Sanchez se sont rendus à Sandy Ground dans le cadre du dispositif « La Collectivité au cœur des quartiers ».

Les élus étaient accompagnés de Julien Marie, directeur des services du Cabinet de la préfecture représentant le préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton.

Portée par le CLPSD, cette opération consiste à aller à la rencontre des jeunes dans les quartiers pour échanger, faire de la prévention et les accompagner dans leurs démarches d’insertion.

Après Colombier, Rambaud – St Louis et Grand-Case, c’était au tour de Sandy Ground de recevoir la visite de la collectivité et ses élus.

En cette semaine dédiée à la sécurité routière et suite aux trop nombreux accidents mortels à deux-roues ces derniers mois, le président Louis Mussington et son équipe ont décidé de distribuer des casques de protection aux jeunes du quartier. Une opération financée conjointement dans le cadre du CLSPD.

« Nous encourageons les jeunes à porter le casque pour préserver leur vie et à adopter un comportement responsable sur la route », ont souligné les élus lors de la remise des casques. « C’est ensemble que nous parviendrons à faire évoluer positivement les comportements. Merci aux jeunes et aux associations de quartier qui nous aident à relayer les messages de prévention auprès des jeunes. Remerciements particuliers au CLSPD, Patrick Henoc, coordonateur et ses collègues, pour le travail de prévention réalisé sur le terrain ».

La Collectivité a tenu à remercier également le magasin Suzuki situé à Sandy Ground et Carl Maricel pour la fourniture des casques, sans oublier Georges Richardson, président de Sandy Ground on the Move Insertion et Jeremy Watt de Madwoz Family Association pour leur travail réalisé au quotidien avec la jeunesse de Sandy Ground. _AF

