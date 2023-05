VIE LOCALE : Un Kô Lanta plus vrai que nature

Dans la matinée du samedi 15 avril, la plage de Friar’s Bay s’est transformée en véritable terrain de jeu (télévisé) lors de l’animation proposée par Karen Le Rest, stagiaire de la formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation.

Lors de cette manifestation qui n’a pas manqué de bonne humeur et de compétition, quatre équipes de huit personnes se sont affrontées sur des défis ludiques d’apnée, de course à l’aveugle, de relais attachés par deux aux poignets ou aux chevilles, d’un time’s up mettant à l’honneur Saint-Martin et les activités de natation, un défi de créativité combiné à une épreuve de pyramide humaine sans oublier la légendaire épreuve d’équilibre réinventé sur paddle. Dans un pur esprit rappelant le célèbre jeu télévisé, le Kô Lanta de Karen s’associait du concept de team building : aucun membre ne fut éliminé au fil des épreuves afin de renforcer l’entraide et la cohésion au sein de chaque équipe. Au terme de chacune des six épreuves, l’équipe gagnante remportait le totem de la victoire (100% recyclé, confectionné à partir d’objets de récupération) et des conforts (tente, pack d’eau, brochettes de fruits, gâteaux, bush tea et timbales) tout en cumulant des points pour mener son équipe en haut du podium. C’est l’équipe « Les Yasalasinko » qui a décroché la victoire de cette folle édition de Kô Lanta revisité. Si la compétition fit rage, le dépassement de soi et l’implication de chacun resteront gravés dans les mémoires. Karen Le Rest remercie la clinique Choisy qui inscrivait trois équipes de sa structure, la quatrième était composée de volontaires. Grâce au soutien sans faille de l’association Tous à l’Ô à qui les participants ont rendu hommage lors de l’épreuve de créativité en reproduisant le logo sur le sable, le Kô Lanta saint-martinois comptait d’autres bienfaiteurs sans qui l’animation n’aurait pas été possible : le club nautique de Friar’s Bay, Dauphin Telecom, Ô Top Légumes, RD Distribution, le web designer Arsène Ring, ainsi que tous ceux qui ont permis aux participants de bénéficier de récompenses aux couleurs locales à savoir Select Wine, Wind Adventures, ChokoKanel, Pelikaan, Moringa, les Mets Tissées, Rancho Del Sol et Palm Court. Karen Le Rest remercie également tous les bénévoles qui ont participé activement à la bonne marche de son évènement singulier : Léa, Hugo, Célya, Kevin, Charlotte et Frédérique. Kô Lanta s’ajoute à la liste des succès en termes d’activités proposées par les stagiaires de la formation mise en place par la Collectivité et le CREPS Antilles Guyane. _Vx

