VIE LOCALE : Rencontre avec les habitants de Quartier d’Orléans et Saint-Louis

L’opération « La Collectivité au cœur des quartiers », initiée par la collectivité de Saint-Martin et animée par son Conseil Local de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance (CLSPD), a vocation à aller à la rencontre des habitants, en particulier les jeunes, dans les quartiers afin de les écouter et d’échanger sur leurs attentes.

Après Colombier et Quartier d’Orléans, c’était au tour de Saint-Louis, le mardi 20 décembre de recevoir la Collectivité sous le grand tamarinier. Tous les quartiers seront visités d’ici la fin 2023.

L’opération découle d’une volonté politique forte du Président Louis Mussignton et son équipe, qui ont promis à la population davantage de proximité et plus de lien social.

« Personne ne doit être laissé sur le bord de la route », répète souvent le président Louis Mussington lors de ses interventions.

C’est ainsi que dès le mois d’août dernier, la Sénatrice Annick Petrus et Martine Beldor, Conseillère territoriale en charge de l’emploi, la formation, l’apprentissage et l’insertion, ont pris leur bâton de pèlerin pour rencontrer les habitants dans les quartiers, entourées de nos partenaires institutionnels : la Mission Locale, Pôle Emploi, les acteurs de l’insertion des jeunes les plus éloignés de l’emploi, à l’instar d’EME, Tout est vert, l’ACED ou encore CSI/REPIT.

Leur premier point de chute a été Colombier, secteur excentré où résident de nombreux jeunes en quête d’insertion professionnelle et sociale.

À l’issue de cette opération, 6 jeunes ont pu trouver un emploi grâce au partenariat entre la Collectivité et l’entreprise « Tout est vert », dirigée par M. Wilnick Desormaux.

Quatre autres jeunes, forts de cette dynamique, ont pu, eux aussi, trouver un emploi grâce à l’accompagnement de la Mission locale et du Pôle Emploi et à leur détermination à rentrer dans la vie active. D’autres jeunes sont actuellement en formation professionnelle ou en pleine démarche d’insertion (remobilisation professionnelle).

Les jeunes sont en attente de ces rencontres de proximité. C’est pourquoi la Collectivité n’a pas attendu pour organiser les rencontres de Quartier d’Orléans et St Louis, dès le mois de décembre 2022. Tous les quartiers seront visités d’ici la fin 2023.

La Collectivité a souhaité leur transmettre un message d’espoir. Des contacts privilégiés ont pu être établis entre les élus, les organismes présents et les jeunes, afin de leur apporter l’aide nécessaire en vue d’un meilleur avenir.

La Sénatrice, Annick Petrus, ainsi que la Conseillère Territoriale, Martine Beldor, se sont engagées à mobiliser les moyens et les ressources nécessaires afin que des projets territorialisés, portés par des jeunes et pour des jeunes, puissent voir le jour courant 2023.

