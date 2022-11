VIE LOCALE : Plusieurs services publics de proximité de retour à Quartier d’Orléans

Dans le cadre de l’implantation et le renforcement des services publics à Quartier d’Orléans, une réunion publique s’est tenue mercredi dernier au collège Roche Gravée de Moho.

Une soixantaine de personnes étaient présentes pour trois dossiers qui leur sont chers : une annexe de la Gendarmerie, une Agence Postale territoriale et une Maison France Services. L’État et la Collectivité étaient représentés par Fabien Sésé, Vincent Berton, Dominique Louisy, Martine Beldor, et Steven Cocks.

Pour pallier à l’absence de caserne détruite au passage d’Irma, le Major Christophe a informé les habitants qu’une annexe de la Gendarmerie se situe désormais au bâtiment 7 de la résidence Les Hirondelles en face La Palmeraie. Ouverte les lundis et vendredi en matinée et le mercredi après-midi, la volonté de réimplanter une brigade dans le quartier de façon pérenne a été exprimée au public, demandeur. Salammbô Guibert-Soutade de la Direction du Développement Local a présenté la Maison France Services qui offre pour le moment une aide dans les démarches administratives dans deux containers. Courant décembre 2022, les bureaux de 120m2 dotés de 4 postes informatiques seront accessibles dans le bâtiment 4 de la même résidence aux appartements 401 et 402 du lundi au vendredi en matinée ainsi que le mercredi après-midi. Dernier dossier pris très à cœur par la population, le bureau de poste qui ouvrira ses portes début décembre à l’appartement 602, toujours aux Hirondelles, avec des horaires étendus : de 7h30 à 14h les lundi, mercredi et vendredi, et de 8h30 à 16h les mardi et jeudi. Envoi et réception de recommandés, colis, retrait et dépôt d’argent de 500€ max par semaine, Antony Véron, directeur de secteur de la Banque Postale à Saint-Martin, assure un service de qualité évoluant dans le temps dans un espace qui bénéficiera d’une terrasse couverte et d’un accès adapté pour les personnes à mobilité réduite._Vx

