VIE LOCALE : Ouverture d’une agence postale depuis le  jeudi 29 décembre à Quartier d’Orléans

La Collectivité de Saint-Martin, l’Etat et leurs partenaires, la Poste et la Gendarmerie, ont décidé de déployer de nouveaux services publics à Quartier d’Orléans. La Poste est le premier partenaire à ouvrir ses portes, le jeudi 29 décembre 2022 et à proposer ses services aux habitants du secteur de Quartier d’Orléans, Oyster-Pond, Orient Bay.

La Poste a ouvert ses portes à Quartier d’Orléans, depuis hier jeudi 29 décembre, au rez-de-chaussée de la résidence Les Hirondelles (appartement 602), afin de permettre aux habitants d’accéder à des produits et des services postaux.

La Collectivité a financé une partie des travaux de mise en conformité du local, soit 39 000€ (+ 24 600€ pris en charge par la Semsamar, bailleur de l’immeuble, pour un total de 63 648€).

La Collectivité prend à sa charge le loyer des locaux pour un montant de 5 558 €/an et met à disposition 2 agents territoriaux qu’elle rémunère.

Avant le passage de l’ouragan Irma en septembre 2017, une agence postale territoriale était déjà présente à Quartier d’Orléans. Il s’agit donc par ce partenariat de redonner aux habitants de ce secteur excentré, l’accès à ce service de proximité. Désormais, La Poste est présente à Marigot, Grand Case et Quartier d’Orléans.

A terme (dès janvier 2023), la résidence Les Hirondelles accueillera trois services publics : La Poste, une antenne de la gendarmerie et la Maison France Services. Cette dernière était jusqu’ici installée dans un local préfabriqué temporaire, près du stade Thelbert Carti.

Ces 3 nouveaux services seront officiellement inaugurés, dans le courant du mois de janvier 2023.

Le Président Louis Mussington et son équipe saluent l’arrivée de ces nouveaux services publics à Quartier d’Orléans : « Nous suivons avec attention le déploiement des services de proximité dans les quartiers car c’est un engagement que nous avons pris. Nous savons que ces services sont précieux pour nos concitoyens. Ce partenariat fructueux entre la Collectivité, l’Etat, La Poste, la Gendarmerie et Maisons France Services, est tout à fait adapté aux besoins de notre territoire et ses habitants ».

L’objectif pour la Collectivité est de créer des services de proximité permettant à la population d’effectuer leurs démarches sur place sans devoir systématiquement se déplacer en centre-ville de Marigot.

Les horaires d’ouverture du relais Poste à Quartier d’Orléans sont les suivants : lundi 7H30 à 13H15, mardi 9H00 à 16H00, mercredi 7H30 à 13H15, jeudi 9H00 à 16H00, vendredi 7H30 à 13H15.

