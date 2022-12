VIE LOCALE : Noël se fête plus que jamais à l’hôpital

Sous l’impulsion des deux associations officiant au sein de Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming, Lil’Hope SXM et Maternité Active, un après-midi de Noël fut organisé à destination des enfants et des parents pour qui la magie de Noël résonne encore plus profondément.

70 enfants et bébés considérés comme grands prématurés sélectionnés par l’hôpital ont été conviés, accompagnés de leurs parents, à participer à un après-midi marqué sous le signe de Noël. Tout était réuni lors de ce « Noël des enfants » pour offrir à ces petits souffrant de maladie chronique, suivant un traitement de chimiothérapie ou qui reviennent au centre hospitalier de façon périodique de quoi s’immerger dans l’esprit de Noël avec pour seule double consigne de s’amuser et d’être gâté. Christelle de l’association Lil’Hope, Maryline de Maternité Active et leurs équipes dévouées ont transformé l’entrée de l’hôpital en petit village de Noël agrémenté d’un terrain de jeux dont les enfants ont profité jusqu’à la dernière minute : château gonflable, trampoline, Puissance 4 grand format, Jenga géant et paniers de baskets pour les férus du ballon orange. Le stand de maquillage n’a pas été boudé par les enfants, fiers de déambuler avec des dessins féériques sur leur visage souriant. Un buffet préparé par la cantine de l’hôpital a permis à tous les invités de reprendre des forces avant la visite du Père Noël, les bras chargés de cadeaux généreusement offerts pour une petite vingtaine de commerçants locaux. Les cadeaux ont même été personnalisés pour que chaque enfant se sente à juste titre privilégié. Le traineau installé pour l’occasion servait de décor parfait pour la séance photo avec le Père Noël et les enfants. Plusieurs animations figuraient au programme, que ce soit de la danse ou du chant grâce à la prestation de Jessy et Swué. La joie des parents s’est associée au bonheur des enfants qui, le temps d’un après-midi, ont été charmés par la magie de Noël grâce à Lil’Hope et Maternité Active. _Vx

