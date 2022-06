VIE LOCALE : Naissance de l’association

Créée en mai dernier, l’association pédiatrie/néonatologie Lil’Hope SXM de l’hôpital Louis Constant Fleming à Saint Martin vise à améliorer les conditions d’accueil des enfants du service.

Officiant toutes en pédiatrie, Christelle Mixture (présidente), Julie Conort (vice-présidente), Audrey Farlot (trésorière), Katia Kozakiewiz (trésorière adjointe), Gaëlle Preponiot (secrétaire) et Manon Gumbs (secrétaire adjointe) ont réuni leurs forces dans un seul but : celui de rendre le quotidien de leurs petits patients plus doux. Le manque de moyens de l’hôpital a motivé cette initiative. Et il s’agit ici de tous les enfants de l’île, tout le monde peut donc se sentir concerné. Grâce à la persévérance et à la disponibilité de plusieurs soignants, Lil’Hope permettra de récolter des fonds pour l’amélioration du service de pédiatrie et de néonatologie qui se traduira par un embellissement des lieux avec des murs colorés, en repensant les couleurs des couloirs et en personnalisant les chambres afin qu’un enfant hospitalisé sur du moyen-long terme puisse se sentir chez lui avec, par exemple, un tableau de liège avec des photos de famille et d’amis, et une salle de jeux, lieu d’accueil agréable et booster de moral, avec un espace bébé (tapis d’éveil, poussette), un espace pour enfant avec des activités manuelles comme la peinture, le coloriage et les gommettes, et enfin un espace pour les adolescents avec un coin lecture et musique pour adoucir les mœurs. Comme nous l’a décrit une des membres fondatrices, la pédiatrie est un monde différent qui se doit d’être plus chaleureux et plus rassurant que les autres services hospitaliers. Pour apaiser le séjour des enfants, des petits cadeaux seront offerts pour redonner le sourire après des soins douloureux mais indispensables dans le processus de guérison. L’association Lil’Hope a à cœur de collaborer avec d’autres associations telles que Maternité Active qui aide les mères et les nouveau-nés. Lil’Hope ouvre grand ses portes en appelant tous les partenaires qui désirent adhérer à ce beau projet, nul besoin de faire partie du personnel hospitalier pour contribuer à l’apaisement des enfants. Les idées, les dons matériels (jouets, livres, jeux, cadeaux, crayons, peintures), les dons financiers, l’adhésion à l’association (10€) et le temps libre (bénévoles) sont les bienvenus. Une première réunion s’est tenue le jeudi 2 juin en présence des créatrices de l’association ainsi que du Docteur Cazasus, chef de service de pédiatrie et membre d’honneur de Lil’Hope, du Docteur Sabilallah, chef de service de psychiatrie, de Monsieur Bilate, directeur adjoint de l’hôpital Louis Constant Fleming, d’un agent du Centre médico-psychologique, d’un agent du centre de Protection Maternelle et Infantile, d’un membre du bureau de Maternité Active (l’association de l’hôpital) ainsi qu’un nouveau membre de Lil’Hope. Ensemble, donnons un peu d’espoir aux enfants de l’hôpital. _Vx

Infos : 05 90 52 26 38

lilhopesxm@hotmail.com

Facebook : Association Pédiatrie Lil’hope sxm

https://www.facebook.com/associationlilhope

