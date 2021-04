Vie locale : Mission locale de Saint-Martin : c’est parti !

La réunion de lancement des travaux de mise en œuvre de la mission locale de Saint-Martin, s’est déroulée la semaine dernière à l’hôtel de la Collectivité, sous la présidence de Sofia Carti-Codrington, 3ème vice-présidente en charge de l’Education, la Formation, l’Emploi et l’Insertion sociale, et en présence de la Sénatrice de Saint-Martin, Annick Pétrus et du Secrétaire général de la Préfecture, Mickael Doré.

Un tour d’horizon des missions portées par les services de l’Accueil, de l’Information et de l’Orientation (AIO), de l’Action sociale et de l’Insertion et de la formation professionnelle de la Collectivité, de Pôle emploi et des services de l’Etat, a ainsi permis de définir les contours des missions et dispositifs qui intègreront la future mission locale au bénéfice des jeunes du territoire et aussi de mettre en exergue les points de difficulté à solutionner en amont.

La Mission locale de Saint-Martin étant la 437ème de France, elle aura l’avantage de pouvoir observer le fonctionnement d’autres missions locales et de s’appuyer sur ce qui marche dans d’autres départements et territoires

Le défi des semaines à venir sera donc de taille ! Il conviendra de construire cette nouvelle entité et de transférer l’ensemble des dispositifs Jeunesse au sein de la nouvelle mission locale.

Une équipe projet en cours de constitution réunira les services de la Collectivité et de l’Etat et prendra en main cette organisation.

La mission locale sera installée au cœur de Marigot, dans les locaux de la Collectivité, ancien immeuble Evelyna Halley rue de Hollande.