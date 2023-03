VIE LOCALE : Matinée de sensibilisation à la protection de l’océan ce dimanche à Grand-Case

Comme annoncé précédemment, neuf maîtres-nageur.se.s organisent leur journée d’animation aquatique dans le cadre de leur formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation. C’est au tour d’Abiola Dessout de présenter son projet.

La concrétisation de chaque projet, qui englobe la maîtrise des outils informatiques avec la réalisation d’un support promotionnel, permet de valider deux des quatre unités capitalisables du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation (formation maître-nageur.se proposée par le Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive -CREPS- de Guadeloupe en partenariat avec la Collectivité et l’énorme soutien logistique de l’association Tous à l’Ô). Les deux modules requièrent d’encadrer tout public lors de la mise en œuvre d’une animation conçue par chaque candidat.e. Ce dimanche 10 mars de 9h à 12h, Abiola invite les enfants de 6 à 10 ans à participer à une matinée de sensibilisation à la protection de l’environnement, évènement qu’elle a baptisé « Sauve Ton Océan ! ». Cause juste, d’actualité et primordiale sur un territoire insulaire comme celui de Saint-Martin, la protection des océans, de la biodiversité, de la faune et la flore sous-marines est au cœur des priorités de la future maître-nageuse. Abiola axera sa matinée d’animation sur les effets des déchets dans la mer, sensibilisant la jeune génération aux gestes écoresponsables, au tri sélectif et au recyclage. Les lourds impacts de la pollution sur les océans ne sont malheureusement plus à prouver, l’éducation de la jeunesse permettra de faire évoluer les façons de consommer. Barack Obama, ancien président des États-Unis et grand défenseur de la cause environnementale disait : « Nous n’avons qu’une planète, il n’y a pas de plan B ». Au travers d’ateliers de sensibilisation et de jeux ludiques et éducatifs, Abiola accueillera une dizaine d’enfants pour partager ses valeurs, afin qu’ils les partagent à leur tour avec leurs amis, leurs parents et le reste de leur entourage, tous âges confondus. Les places sont limitées, il est donc préférable de réserver (voir infos). Le point de rendez-vous de l’animation « Sauve Ton Océan », ce dimanche 12 mars à 9h, se situe à gauche de la ligne d’eau du Grand-Case Beach Club. Une collation sera offerte aux petits participants lors de l’évènement, qui sera gratuit. Le public est cordialement invité à se joindre à la manifestation pour observer, soutenir l’organisatrice qui sera évaluée par un tuteur et en apprendre davantage sur la thématique choisie par Abiola. Bonne chance à elle ! _Vx

Infos et inscriptions : 06 90 17 70 20

