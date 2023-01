VIE LOCALE : Maison France Services, autre service de proximité actif à Quartier d’Orléans

Suivant l’inauguration du bureau de poste de Quartier d’Orléans relaté dans notre édition de vendredi, les officiels de la Collectivité et de la Préfecture se sont dirigés vers les deux locaux occupés désormais par Maison France Services.

Situés tous deux dans le bâtiment 4 de la résidence Les Hirondelles aux appartements 401 et 402, les locaux de 120m2 munis de postes informatiques et de salles pour les rendez-vous individuels ont été présentés aux officiels de la Collectivité, de la Préfecture ainsi qu’aux associations partenaires et invitées par Salammbô Guibert-Soutade à la tête de la Direction du Développement Local. Mise en place par la Collectivité de Saint-Martin, en partenariat avec les services de l’État, dans sa démarche de proximité avec la population et de volonté de réinstaurer les services publics à Quartier d’Orléans, Maison France Services, qui officiait autrefois dans des bureaux préfabriqués sur le parking du stade Thelbert Carti, informe et oriente la population vers les services compétents en matière d’obligations et de droits. Véritables espaces d’accompagnements des usagers, Maison France Services apportent une aide concrète pour les démarches administratives, notamment celles sur internet qui peuvent parfois se révéler complexes à réaliser.

L’installation de ce service public dans des locaux en dur offre un confort incontestable au personnel territorial au service des habitants de Quartier d’Orléans et de ses alentours. Si plusieurs associations invitées ce mercredi ont été invitées à rejoindre le dispositif, des permanences réunissant différents organismes locaux sont déjà assurées au sein de Maison France Services avec, par exemple, la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), France-Victimes 978 (nouvelle appellation de l’association Trait d’Union), Citélab ainsi que le Point Info Senior / Handicap et des rendez-vous possibles avec un juriste pour l’accès aux droits.

Selon la demande, d’autres organismes partenaires sont également appelés à intervenir ponctuellement. Lors de la visite, les officiels ont échangé avec l’équipe de Maison France Services dont le soutien administratif et les conseils sont particulièrement sollicités par la population de Quartier d’Orléans. _Vx

Horaires Maison France Services :

Lundi : 8h30-13h30

Mardi : 8h30-13h30

Mercredi : 8h30-13h00

Jeudi : 8h30-13h30

Vendredi : 8h30-13h00

Infos : 06 90 66 33 66

maisonfranceservices@com-saint-martin.fr

1,744 vues totales, 379 vues aujourd'hui