VIE LOCALE : L’Unity Flag sera fièrement levé ce vendredi 11 novembre, jour du Saint-Martin’s Day !

Ce mardi 8 novembre 2022, une conférence de presse s’est tenue au gouvernement de Sint Maarten qui marquera les esprits et l’histoire de Saint-Martin : l’annonce officielle d’utiliser le drapeau de l’unité (Unity Flag) comme symbole culturel sur l’entièreté du territoire de Saint-Martin.

Cela tenait autant à coeur à Louis Mussington, président de la Collectivité, qu’à Silveria E. Jacobs, première ministre de Sint Maarten. Leur émotion lors de cette annonce n’est pas passée inaperçue. Rodolphe Samuel, ministre de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports de Sint Maarten, son homologue côté français, Dominique Democrite-Louisy, également 3ème vice-présidente de la COM et Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme de Saint-Martin, entouraient les deux leaders ainsi que Lasana M. Sekou, auteur et éditeur qui a coordonné le lancement du drapeau Unity Flag adopté le 31 août 1990 lors de la conférence préliminaire sur les symboles nationaux à Sint Maarten. Créé pour représenter les habitants des deux moitiés de l’île et l’unification du territoire, le drapeau a pris toute sa puissance symbolique le 19 septembre 2020 lors des restrictions à la frontière en pleine pandémie mondiale lorsqu’il a été brandi par des centaines de personnes qui scandaient « One island, one people, one destiny ». Le peuple a été entendu par les politiques qui invitent toute la population à lever fièrement l’Unity Flag le 11 novembre prochain lors du Saint-Martin’s Day. Lasana Sekou a rappelé la signification des couleurs et symboles : le vert pour la terre fertile qui prône le vivre ensemble dans un respect mutuel, le bleu avec deux nuances, le clair symbolisant le vaste ciel et le bleu medium pour la mer qui nous entoure, le rouge pour le sang noble du peuple saint-martinois honorant le passé, le présent et le futur, et le jaune qui incarne l’énergie génératrice du soleil, métaphore des victoires passées et à réaliser grâce à la bénédiction de Dieu et à la résilience du peuple de Saint-Martin. L’obélisque et les deux étoiles représentent l’unité pour une seule nation, la pyramide de roche fait référence au dur labeur du sel récolté, l’épée pour la défense du pays et la justice pour tous, le plant d’aloès comme symbole de guérison par l’administration de la justice, les fruits du tamarinier et les feuilles du sablier encerclent les symboles centraux de l’unité et enfin, le pélican pour la grâce, le courage et le sacrifice. _Vx

335 vues totales, 335 vues aujourd'hui