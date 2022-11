Vie locale : Les séniors de Sandy-Ground à l’honneur grâce à l’association « SOLEIL KARAIB »

Si la semaine Bleue est destinée à mettre sur le devant de la scène les personnes âgées et les retraités chaque première semaine d’octobre, l’association « SOLEIL KARAIB » pense aussi à eux !

En effet, depuis l’année dernière, l’Association « SOLEIL KARAIB » organise une soirée pour rendre hommage aux séniors de chaque quartier de l’île. Cette année, ce sont les séniors de Sandy-Ground qui sont à l’honneur ! Vingt personnes seront accueillies et prises en charge gracieusement du début jusqu’à la fin de la soirée dîner-spectacle organisée ce samedi 19 novembre au domaine des Lauriers (Villa GUMBS) à 19h30. Cette belle soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage sera animée par un orchestre composé de 10 artistes : 7 musiciens et 3 chanteuses connus sur l’île : FATTS (tromboniste/ chanteur), GORDON (saxophoniste), STEPHAN (trompettiste/chanteur), BASSES (bassiste), CHRIST (batteur), FANK (pianiste), ALFREDO (guitariste/chanteur), KEH MEY (chanteuse), HELEN (chanteuse), JOANITA (chanteuse). L’association « SOLEIL KARAIB » a mis les petits plats dans les grands pour faire de cette soirée un moment inoubliable pour « ses » séniors ». Bravo à elle ! _AF`

Pour les personnes souhaitant participer à ce dîner-spectacle, pensez à réserver au plus vite au 0690 77 75 71 ou 0690 25 29 20. Prix en pré-vente : 50€/$, sur place 60€/$ Buffet + 1 boisson offerte

