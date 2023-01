VIE LOCALE : Le Point Info Jeunes de Saint-Martin est désormais labellisé

Louis Mussington, président de la Collectivité, recevait ce lundi matin le président d’Info Jeunes France, Emmanuel Mourlet, et son délégué général, Olivier-Ronan Rivat, dans le cadre du Point Info Jeunes mis en place par la Collectivité de Saint-Martin.

En présence des deux représentants d’Info Jeunes France, de Louis Mussington, Dominique Démocrite Louisy, troisième vice-présidente en charge de la Délégation au Développement Humain, Raphael Sanchez, président de la Mission Locale et des acteurs directs du service jeunesse, Joy Carty, en charge du projet de création et de développement d’un Centre Territorial de l’Information Jeunesse (CTIJ) à Saint-Martin, a exprimé toute sa fierté et sa joie de voir la concrétisation de cette initiative qui vise à mettre en place des actions concrètes en réponse aux besoins de la jeunesse saint-martinoise. Si l’appellation CRIJ (Centre Régional de l’Information Jeunesse) est plus familière, l’organisation d’un tel dispositif se devait de s’adapter à la spécificité du territoire, d’où le changement de dénomination pour CTIJ – Centre Territorial de l’Information Jeunesse. L’Union Nationale de l’Information Jeunesse (UNIJ) est une association loi 1901 créée en 2008 et soutenue par l’État via le ministère de la jeunesse et de la vie associative dans le cadre d’une mission d’intérêt général, le réseau Information jeunesse s’est donc rassemblé cette année-là dans une union nationale avec comme objectif commun de représenter les structures d’information jeunesse auprès des instances en charge d’une politique publique pour la jeunesse aux échelons national, européen et international. En 2020, l’UNIJ adopte la nouvelle identité du réseau et devient Info Jeunes France. Son nouvel objectif est dans la lignée du précédent : développer et mettre en avant l’Information Jeunesse en tant que mission d’intérêt public par l’initiation, la coordination, la mutualisation et la promotion des actions tout en définissant en concertation les outils les plus adaptés pour répondre aux besoins des jeunes. Le réseau Info Jeunes France est un réseau de proximité de plus de 1300 structures d’accueil s’adressant aux jeunes avec des espaces documentaires, de réunion pour les associations de jeunes et de coworking, une mise à disposition d’ordinateurs, un accompagnement aux droits et démarches administratives, des informations sur les métiers et les formations, une aide à la mobilité, etc. Plus de 3 millions de jeunes font partie de ce réseau qui englobe désormais le territoire de Saint-Martin. Louis Mussington et Emmanuel Mourlet, président d’Info Jeunes France, ont signé une convention de partenariat qui offre au nouveau Conseil Territorial de l’Information Jeunesse (CTIJ) de Saint-Martin le label Info Jeunes pour les 6 prochaines années. Quatre bureaux tenus par des professionnels devraient bientôt ouvrir à Quartier d’Orléans et Marigot pour la première phase, à Sandy Ground et dans le secteur de la Savane / Grand-Case pour la seconde. Les locaux de ces deux derniers quartiers n’ont pas encore été établis. Une rencontre avec les acteurs de la Jeunesse du territoire a eu lieu dans la foulée de la convention signée, plus de détails dans notre édition de demain. _Vx

