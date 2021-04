Vie locale : L’ACS ZEPIN, l’association qui réunit sport et culture

L’ACS ZEPIN œuvre depuis 23 ans à la promotion de la culture, du sport et de l’art à Saint-Martin, avec notamment des randonnées culturelles guidées.

Créée en 1998, l’association ACS ZEPIN (Association Culturelle et Sportive Zone d’Éducation Prioritaire) des îles du Nord) propose des activités culturelles, sportives et artistiques à Saint-Martin. « Nous agissons également pour la promotion du numérique, l’éducation au développement durable et à la parentalité » précise Xavier Mirre-Minori qui a repris la présidence depuis le passage d’Irma.

L’une des actions phares de cette association qui compte une trentaine de membres de tous âges (5 à 77 ans) et horizons, consiste en des randonnées culturelles guidées. « L’objectif est de découvrir la faune et la flore endémiques ainsi que le patrimoine culturel de Saint-Martin » avance le président. Randonnées qui se terminent systématiquement par un petit-déjeuner au cours duquel la gastronomie locale est mise à l’honneur, et des quizz avec des lots à gagner pour apprendre en s’amusant.

L’ACS ZEPIN qui travaille en partenariat avec les archives territoriales, organise en moyenne une activité tous les deux mois. Ainsi, les 23 et 30 novembre dernier, ses membres ont pu marcher jusqu’au Mont des Accords et approfondir leurs connaissances sur l’histoire de la frontière. Le 30 décembre, l’association s’est rendue au Emilio’s Park et a découvert l’histoire du premier fils d’esclave à avoir obtenu des terres cultivables. Après un pot de rentrée fin janvier, les membres ont profité d’une marche en groupe sur les hauteurs de Colombier jusqu’au Dutch Wall pour comprendre l’histoire des habitants de ce quartier d’agriculteurs. Randonnée qui s’est soldée par un petit déjeuner d’antan. Enfin le 13 mars dernier, s’est déroulée la quatrième édition de la visite des sites historiques de l’île. Une prochaine randonnée guidée devrait être organisée d’ici le mois de juin.

L’association fonctionne grâce aux cotisations de ses membres ainsi qu’au dévouement de quelques bénévoles et des trois membres du bureau. « On participe au maximum aux activités proposées pour découvrir la culture et l’histoire de Saint-Martin » affirment Sabine et Henri, retraités arrivés de l’Hexagone, qui ont rejoint ACS ZEPIN depuis deux ans et ont été séduits par l’ambiance chaleureuse et l’organisation soignée des activités. Originaire de la Guadeloupe, Jessie, enseignante a « adhéré au concept de l’association pour découvrir tous les aspects de l’île ». « J’ai découvert ACS ZEPIN grâce au bouche-à-oreille » explique Sylvie qui habite Saint-Martin depuis longtemps et apprécie « découvrir les différents endroits de l’île sous un autre aspect », mais aussi « l’attention incroyable » des organisateurs à l’égard de tous les membres.

« Le but est que tout le monde se sente bien et ait envie de revenir » commente Xavier Mirre-Minori.

Le reliquat des participations financières des membres aux activités (du fait de prestataires) et des cotisations permet à l’association de soutenir plusieurs projets dans les écoles, collèges et lycées de l’île. En plus de l’opéra à l’école qu’elle épaule chaque année, et de la visite du Fort Louis avec des élèves des classes SEGPA, l’ACS ZEPIN a fait don de soixante-dix plantes à l’école élémentaire Hervé Williams (Concordia) en octobre dernier, pour un projet de jardin école qui concerne 120 élèves.

L’ASC ZEPIN va proposer une nouvelle activité : un rallye culturel et sportif d’ici la fin du mois de mai. « Ce sera un genre de chasse au trésor avec des épreuves sportives d’antan (équilibre, lancer de cocos…) et des questions sur la culture de Saint-Martin.

Les équipes devront se déplacer en voiture pour répondre à des énigmes puis arriver sur un site final (plage) où elles partageront un bon repas » promet le président de l’association (Soualigapost.com).