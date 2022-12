VIE LOCALE : La parade de Noël a illuminé Grand-Case

L’association Grand-Case Lighting Parade a ravi le public avec la parade lumineuse qui a défilé dans les rues de Grand-Case le soir du réveillon de Noël.

L’évènement est attendu chaque année avec impatience et émerveillement. Dans la pure tradition de Noël, la parade féérique organisée par l’association Grand-Case Lighting Parade a répondu aux attentes de la population venue en masse pour assister au spectacle. Treize chars ont défilé sur le boulevard de Grand-Case, fermé à la circulation pour l’occasion. La parade a débuté au stade pour remonter jusqu’au parking de la poste. Malgré un léger retard qui n’a fait qu’augmenter l’excitation dans les rues du quartier, la parade lumineuse fut aussi belle que magique. Depuis 25 ans, l’association Grand-Case Lighting Parade fait rêver petits et grands. Touchée durement par le passage d’Irma, la parade n’avait plus eu lieu depuis 2017. Les chars de la parade ont été réinventés, reconstruits, redécorés, pour apporter encore plus de magie de Noël et d’illuminations aux habitants de Saint-Martin.

Après un grand retour l’année dernière, la parade lumineuse confirme sa réputation d’évènement incontournable en cette période de fêtes de fin d’année. Les treize chars flamboyants mettaient en scène plusieurs thématiques indispensables comme le magnifique sapin de Noël, la crèche de la nativité, les petits anges maquillés qui dansaient au rythme de la musique et bien évidemment le Père Noël. Aidé de deux assistants, le Père Noël a distribué maintes friandises aux enfants sans pour autant bouder les adultes. Grâce à plusieurs temps d’arrêt lors du défilé, des séances de photographie se sont bien évidemment imposées sur le char du Père Noël avec des enfants heureux et comblés.

Le char de cadeaux n’a pas manqué de faire saliver tout le monde en ce réveillon de Noël, le timing ne pouvait pas être plus parfait. La princesse des neiges (Snow Princess), clou du spectacle de l’année dernière dont le thème de la parade était le monde de Disney, a encore réussi à émerveiller le public, splendide. Tout comme le char de la maison en pain d’épices, décorée de milles couleurs et guirlandes.

Une partie des badauds a rejoint les petits lutins de Noël lors du défilé, rassemblant tout le monde dans un esprit de Noël typiquement saint-martinois. _Vx

