Vie locale : La nécessité de développer les animations sportives et culturelles pour la jeunesse saint-martinoise

Le Conseil exécutif a analysé, le mercredi 3 juin dernier, les dossiers d’attribution des subventions aux associations évoluant dans les domaines de la Jeunesse et des Sports, pour l’année budgétaire 2020.

Cette délibération a permis d’octroyer la somme de 641 000€ répartis auprès de 42 associations qui organise tout au long de l’année civile, des activités sportives et culturelles au bénéfice des habitants.

« Nous en avions fait la promesse en 2017 car nous sommes convaincus de la nécessité de développer les animations sportives et culturelles pour favoriser le développement personnel, l’estime de soi mais aussi pour occuper sainement la jeunesse avec des activités ludiques et identifier nos jeunes talents », souligne Daniel Gibbs.

« C’est tout un processus sur lequel nous avons demandé aux équipes de la Collectivité de travailler et nous avons bon espoir qu’à la fin de ce mandat, les infrastructures sportives majeures seront reconstruites, avec un large panel d’activités pour nos jeunes.

L’implication des associations est fondamentale, et c’est pourquoi nous avons choisi de les soutenir et d’accorder, chaque année, plusieurs ventilations de subventions pour un montant total de 3 Millions d’euros.

S’agissant de l’accompagnement de la Jeunesse, nous avons demandé à la Direction Jeunesse et Sports d’étudier la possibilité d’organiser des activités sportives et culturelles pour les enfants, durant les mois de juillet et août, dans le respect des nouvelles règles sanitaires ».

Le dispositif des Tickets Sports, très apprécié par les enfants, sera organisé, cette année, sur deux périodes :

– Du 14 au 30 juillet en matinée de 8h00 à midi

– Du 31 juillet au 14 août de 8h00 à midi

La prise en charge se fera du lundi au vendredi au stade Jean-Louis Vanterpool de Marigot, pour les enfants âgés de 7 à 14 ans. Nous proposerons plusieurs activités allant du Kayak au VTT, en passant par la voile, le Beach tennis ou encore la danse.

Les inscriptions sont ouvertes du lundi 15 juin au vendredi 3 juillet. Le formulaire d’inscription sera téléchargeable sur le site Internet de la Collectivité :

www.com-saint-martin.fr

Une fois rempli, le dossier d’inscription devra être déposé auprès du service des sports – Annexe de la cité administrative à Concordia, ou envoyé par mail à l’adresse : jeunesse-sports@com-saint-martin.fr

Les parents peuvent obtenir toutes les informations nécessaires auprès du service des sports au 0590 29 59 13.

Deuxième opération pour les enfants cet été, le STYLO d’Août pour la remise à niveau scolaire qui sera aussi organisé sur les mois de juillet et août selon les périodes suivantes :

– Du 6 au 24 juillet de 8h00 à midi

– Du 3 au 21 août de 8h00 à midi

Quatre lieux d’accueil ont été définis :

– L’école Clair SAINT-MAXIMIN à Quartier d’Orléans

– L’école Elie Gibs à Grand-Case

– L’école Emile CHOISY à Marigot

– L’école Aline HANSON à Sandy-Ground

Les inscriptions au Stylo d’Août sont ouvertes sur le site Internet de la Collectivité, depuis le lundi 15 juin dernier.

Nous avons décidé cette année d’offrir ces activités. Les Tickets Sports et le Stylo d’Août seront donc gratuits pour tous les enfants.

Notez enfin que la Caisse des Ecoles (CTOS) organisera un accueil extrascolaire, du 6 au 31 juillet, dans les écoles de Quartier d’Orléans, Grand Case et Marigot.

Des activités de centre aéré seront proposées aux enfants qui seront accueillis de 8h00 à 15h30, du lundi au vendredi. La prise en charge s’élève pour les parents à 25 euros la semaine par enfant, 50€ pour 15 jours, 100€ pour les 4 semaines, repas compris.