VIE LOCALE : Info Jeunes France rencontre les acteurs du territoire

Comme annoncé dans notre édition de ce mardi, Emmanuel Mourlet, président d’Info Jeunes France et son délégué général, Olivier-Ronan Rivat, ont signé lundi dernier une convention de labellisation avec Louis Mussington, président de la Collectivité, afin que les jeunes saint-martinois puissent bénéficier du large réseau de l’association.

Dans la foulée de cette rencontre d’officialisation, une réunion de présentation et d’échanges s’est organisée à la CCISM en présence de Joy Carty, chargée du projet à la Collectivité, des deux représentants d’Info Jeunes France, de Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente à la Collectivité et de tous les acteurs partenaires du secteur de la jeunesse de Saint-Martin comme la CAF, la Mission Locale, la CGSS, la délégation Solidarité Familles, des associations œuvrant pour la jeunesse ou encore des assistants sociaux. La séance fut introduite par le président d’Info Jeunes France qui a assuré que la création d’un Centre Territorial de l’Information Jeunesse (CTIJ) n’a pas pour vocation à se substituer aux autres, il complète l’offre afin de transformer, pour les jeunes, les informations en connaissance dans une dynamique de partenariat entre tous les acteurs. Joy Carty a pris le relais pour présenter concrètement le projet, en gestation depuis septembre 2021. En collaboration directe avec le direction jeunesse et sport de la Collectivité dont dépendra le CTIJ de Saint-Martin, le service Info Jeunes fut créé en mars 2022 par délibération du Conseil Exécutif et labellisé par arrêté préfectoral en novembre 2022. Un diagnostic territorial de l’information jeunesse fut établi avec l’aide de trois types d’outils : questionnaire en ligne diffusé à 400 jeunes (via les associations, les demandes d’emploi vacances), 4 groupes de discussions avec un total de 50 jeunes et des interviews avec une vingtaine d’acteurs sur le territoire afin de comprendre leurs missions et leur vision sur les jeunes. Les trois thématiques qui sont les plus pertinentes aux yeux des jeunes sont : l’orientation et les études, les métiers et les formations, l’emploi et les stages. Les objectifs principaux du service Info Jeunes (CTIJ) sont la création d’un centre de ressource pour les informations concernant la jeunesse, la mise en place d’un calendrier d’ateliers et d’un catalogue de formation, l’élaboration de partenariats pour la mobilité européenne et internationale, l’organisation de lieux de rassemblement et de partage grâce à un programme d’animations dans les bureaux Info Jeunes qui seront au nombre de quatre et opérationnels dans les six prochains mois à Quartier d’Orléans, Marigot, Sandy Ground et la Savane/Grand-Case. Les jeunes saint-martinois bénéficieront donc d’un accueil individualisé et accessible à tous, sans rendez-vous au préalable, afin de les accompagner sur toute demande ou problématique par des informateurs jeunesse formés. Lors de l’échange entre les officiels et les acteurs, une réelle volonté de collaborer fut exprimée, ainsi que des idées pour compléter le dispositif, comme la création d’un centre d’information et d’orientation (CIO) et la nécessité d’une communication large et soutenue entre les acteurs et au niveau territorial. _Vx

