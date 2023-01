VIE LOCALE : Inauguration du nouveau bureau de Poste à Quartier d’Orléans

Les officiels se sont retrouvés ce mercredi en matinée pour inaugurer l’antenne flambant neuve de la Poste à Quartier d’Orléans. Celle-ci marque le grand retour des services publics dans le quartier.

Ouvert depuis le 29 décembre dernier, le bureau de poste situé à l’appartement 602 de la résidence Les Hirondelles était très attendu de la population de Quartier d’Orléans. Dorénavant, les personnes issues de ce quartier classé prioritaire par la Politique de la Ville n’auront plus à se rendre à Marigot pour bénéficier des services de la Poste. Bon nombre d’officiels étaient présents pour marquer l’évènement : Anne Berthy-Boudon, directrice régionale de La Poste, Louis Mussington, président de la Collectivité, Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente, Alain Richardson, 1er vice-président au titre de président directeur général de la Semsamar qui procure quatre locaux pour les services de proximité à Quartier d’Orléans, et enfin, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord. Plusieurs représentants d’associations et d’organismes ont été conviés à participer à l’inauguration dont AIDES, Cobraced, Tournesol, Sandy Ground on the Move, les Compagnons Bâtisseurs, les Mioches Carmont, la CAF, Pôle Emploi, la Caisse Générale de Sécurité Sociale, Pôle Emploi, le vice-rectorat, Initiative Saint-Martin Active, la police territoriale et la gendarmerie. Tant de structures qui collaborent avec les services de proximité disponibles sur Quartier d’Orléans. Lors des discours, Anne Berthy-Boudon a félicité tous les acteurs pour cette réponse concrète aux demandes des habitants du quartier. Le bureau de poste territoriale s’est installé dans un des 72 locaux impactés par le cyclone Irma. La mise en conformité du local a été financée par la Collectivité et la Semmama, bailleur de l’immeuble, pour un montant total de 63.648€. Outre une participation au paiement du loyer dudit local à hauteur de 5.558€ par an, la Collectivité met à disposition et rémunère deux agents territoriaux qui accueillent et accompagnent les habitants dans leurs démarches au bureau de poste, avec une volonté d’apporter une nouvelle dynamique à Quartier d’Orléans. L’initiative a été vivement saluée par Louis Mussington et Vincent Berton pendant leurs allocutions. Ce dernier a déclaré : « ouvrir un bureau de poste à Quartier d’Orléans n’est pas une faveur octroyée à ses habitants mais un droit qu’ils ont, un droit aux services publics de proximité ». Les services proposés dans ce nouveau bureau de poste sont multiples : envoi et réception de recommandés et de colis, retrait et dépôt d’argent de 500€ maximum par semaine, vente de produits et services courrier-colis, ainsi que des conseils financiers par un expert de façon hebdomadaire. L’inauguration s’est actée pour la coupure du ruban par les officiels ainsi qu’une visite du local. _Vx

Horaires d’ouverture de La Poste :

Lundi : 7h30 – 13h15

Mardi : 9h00 – 16h00

Mercredi : 7h30 – 13h15

Jeudi : 9h00 – 16h00

Vendredi: 7h30 – 13h15

