VIE LOCALE : Douze stagiaires en formation « Développement de Projets, Territoires et Réseaux »

Le jeudi 8 juin dernier, onze stagiaires ont présenté devant la presse leur projet dans le cadre de leur nouvelle formation DE JEPS DTR qui prendra fin le 17 novembre 2023.

La formation du Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport Développement de projets, Territoires et réseaux (DE JEPS DTR) a été mise en place le 17 octobre 2022 par le CREPS Antilles Guyane représenté par la coordinatrice Françoise Germain et Cécile Lucidarme en partenariat avec le Greta. Suite à un appel d’offres de la Collectivité, cette nouvelle formation de niveau 5 Bac +2 a donc été lancée il y a maintenant 8 mois pour un coût de 15.360€ par personne (80% FSE) à raison de 768h en centre de formation et 654h en entreprise. Le diplôme atteste de compétences permettant d’évoluer en tant que coordonnateur/trice d’activités et de projets, profil particulièrement recherché par les associations, les entreprises et la Collectivité elle-même. Les douze stagiaires, dont 9 demandeurs d’emploi et trois salariés, sont actuellement en alternance dans différentes structures de l’île. Lors de la conférence de presse, onze d’entre eux ont présenté leur projet qui sera concrétisé prochainement afin de valider deux des quatre unités capitalisables du diplôme d’état. Dans un second temps, les stagiaires devront rendre un bilan de leur projet pour validation complète de leur formation et obtenir leur diplôme.

Pendant cette matinée avec la presse, les onze stagiaires n’ont pas manqué de passion en présentant leur projet respectif. Différents projets seront décrits dans nos futures éditions pour mettre en lumière ce diplôme professionnel encore trop méconnu et saluer les efforts des stagiaires. _Vx

