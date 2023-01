Vie locale : Des subventions attribuées à plusieurs associations locales pour préserver l’environnement

Au regard des divers champs de compétences de la Collectivité de Saint-Martin, les associations représentent un maillon indispensable dans la mise en œuvre de ses politiques sectorielles, particulièrement en matière de sensibilisation à l’Environnement au sens large du terme.

Dans un souci d’efficacité, ces acteurs se sont engagés dans l’organisation et la mise en œuvre de projets de sensibilisation à l’environnement, au tri sélectif, à la vulgarisation des connaissances ou à l’embellissement de leur cadre de vie.

La sensibilisation au Tri-Sélectif :

• L’ACED porte le projet “Une Couleur – une Action pour les habitants” qui consiste à accompagner la mise en place du tri sélectif dans les foyers de familles nombreuses.

Le second projet consiste à organiser des campagnes de nettoyage.

• L’Association “Recyclage” se propose, pour sa part, de collecter et valoriser les déchets organiques sur le secteur de Quartier d’Orléans, de dispenser des formations sur les techniques de compostage auprès des jeunes chômeurs du quartier et de favoriser la valorisation commerciale des produits auprès des particuliers et hôteliers.

• La demande de subvention de l’association “Lily’s Tropical Garden” est double : une part pour le fonctionnement de l’association et une autre dédié au projet “Du Vert comme Décors”. Au-delà d’une action au fil de l’eau à vocation pédagogique et de sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité.

La vulgarisation scientifique et la sensibilisation au patrimoine naturel

• L’Association “Les Fruits de Mer” distribue depuis plusieurs années des livres bilingues de coloriage ou d’activités adaptés à l’âge sur la nature à tous les élèves de toutes les écoles maternelles, élémentaires et collèges situés dans le Quartier d’Orléans et Sandy Ground.

• L’Association “Metimer” souhaite organiser une manifestation dans le cadre de la Journée mondiale de la baleine.

• L’association “Répit Solidaire” se propose de collecter et nettoyer les mangroves de Quartier d’Orléans.

Amélioration du cadre de vie, sensibilisation à l’Environnement

• L’association “Sandy Ground on the Move Insertion“ se propose de reconduire une action menée en 2021 de sensibilisation à l’environnement par le déploiement de visuels, la mise en place d’ateliers, de sensibilisation à la propreté, etc…

• L’association “The Heritage Ancestral Trail” ambitionne la création d’un jardin potager collaboratif et l’aménagement d’un jardin paysager, de forage d’un puits et l’installation des équipements de pompage

Gestion des animaux errants

• L’association “Soualiga Animal Lovers” formule une demande de subvention de façon à pouvoir déployer une campagne de stérilisation des chats errants.

Le conseil exécutif en date du 8 décembre dernier a décidé d’approuver l’attribution de subventions aux associations pour l’année 2022, pour un montant global de 122 000 euros :

– Association ACED

– Association Recyclage

– Association Lily’s Tropical Garden

– Association Les Fruits de Mer

– Association Métimer

– Association Sandy Ground on the Move Insertion

– Association The Heritage Ancestral Trail

– Association Soualiga Animal Lovers

