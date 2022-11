VIE LOCALE : Création du Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport

Le Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport (CEES) a été créé, lors de son assemblée générale constitutive le 22 octobre dernier par suite d’une délibération du Conseil exécutif, sous la forme associative loi 1901. Le Centre sera opérationnel à partir du 1er décembre 2022 et vise à promouvoir les jeunes talents et cadres techniques à travers les disciplines sportives.

L’association va assumer plusieurs missions dont l’accompagnement des parcours de formation sportive et technique grâce à un suivi individualisé et spécifique, en privilégiant un accompagnement scolaire de qualité, le développement des actions favorisant l’accès au meilleur niveau de chaque jeune ou adulte par l’élaboration d’une offre de service adaptée aux besoins des associations sportives, le développement d’ingénierie de projet et animation locale en faveur de l’insertion sportive et sociale des jeunes et des adultes, la mobilisation et animation d’un réseau de partenaires représenté par des personnes physiques ou morales propres à appuyer les initiatives en faveur de l’insertion vers le plus haut niveau sportif et scolaire possible, la création de structures techniques spécifiques à chaque discipline choisie : Les « Centres de Perfectionnement Territoriaux (CPT) » et la participation au développement de l’économie touristique de Saint Martin, à travers la création ou l’accompagnement d’événements sportif régionaux, nationaux ou internationaux.

L’association est dirigée par un conseil d’administration de 17 membres, élus pour 5 années par l’assemblée générale.

Sont membres du Conseil d’Administration :

1. La Collectivité de Saint Martin, représentée par les huit (8) conseillers territoriaux membres de la commission « Sport » de la collectivité de Saint-Martin.

2. Le Comité Territorial Olympique et Sportif (CTOS) de Saint-Martin, représenté par son président ou de son délégataire ainsi que 5 membres du comité directeur représentant 5 disciplines différentes et non représentées par les ligues et comités présents au Conseil d’administration.

3. Les ligues et comités du territoire des disciplines olympiques représentés par leur président ou leur délégataire, à savoir :

La ligue de Football de Saint Martin, le Comité Territorial de Basketball des Iles du Nord et le Comité Cycliste de Saint Martin L’Assemblée Générale constitutive de l’association « Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport » de Saint Martin a désigné comme membre du bureau directeur :

Président : M. Marc Gérald MENARD (Président de la commission sport de la COM)

Vice-président : M. Aristide CONNER (Président de la ligue de Football de Saint Martin)

Secrétaire générale : Mme Audrey GIL (Conseillère Territoriale, membre de la commission sport)

Charles-Henri PALVAIR est nommé Directeur général du CEES.

Afin d’informer les associations sportives sur cette nouvelle structure, une réunion de présentation se tiendra dans le courant du mois de décembre 2022.

La Collectivité de Saint-Martin, à l’initiative de ce projet, tient à saluer l’implication de celles et ceux ayant œuvré à sa création et souhaite longue vie au centre d’excellence et d’éducation par le sport de Saint-Martin.

Voilà un nouvel outil de travail qui devrait permettre à la jeunesse saint-martinoise de s’épanouir et de démontrer toute l’étendue de son talent dans différentes disciplines sportives._AF

663 vues totales, 663 vues aujourd'hui