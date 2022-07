VIE LOCALE : Célébration de la création de la Mission Locale de Saint-Martin

Les Missions Locales d’Antilles et de Guyane ainsi que des représentants de l’Union Nationale des Missions Locales dont le président national, Stéphane Valli, sont réunis depuis mercredi 7 juillet à Saint-Martin pour célébrer la création de la Mission Locale de Saint-Martin, présidée par Raphael Sanchez, élu de la collectivité territoriale de Saint-Martin et diriger par Maggy Gumbs.

Il s’agissait également de profiter de cette occasion pour rencontrer les pouvoirs publics et partenaires locaux de la Mission Locale et poser les bases d’un futur réseau des Missions Locales des Antilles et de Guyane. Après des séances de travail très productives, la délégation a rencontré Vincent Berton, Préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour échanger sur la situation des jeunes à Saint-Martin.

Vendredi dernier, la délégation est allée à la rencontre de l’entreprise d’insertion EME dans son atelier et visiter les chantiers en cours dans le quartier de Concordia. A l’issue de cette visite, les représentants des Missions Locales sont ensuite allés visiter le centre Symphorien d’insertion et échanger avec ses nombreux partenaires associatifs de l’insertion.

Pour conclure ces journées studieuses, la délégation participera au gala organisé par la Mission Locale de Saint-Martin, dernière-née des 440 structures que compte le réseau national qui fête cette année ses 40 ans.

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui