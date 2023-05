VIE LOCALE : Belle réussite pour l’Aqualympique au Galion

Ce vendredi 5 mai dernier, 54 enfants de Quartier d’Orléans ont goûté aux joies de la compétition lors de l’Aqualympique de Kevin Edwards, stagiaire en formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation.

Dernier des neuf futur.e.s maîtres-nageur.se.s à présenter dans le calendrier son projet d’animation aquatique afin de faire valider les deux premières unités capitalisables de la formation du BPJEPS AAN mise en place par la Collectivité et le CREPS Antilles Guyane avec le soutien de l’association Tous à l’Ô, Kevin a accueilli 54 enfants issus de trois classes de CM2 de l’école Saint Maximin à Quartier d’Orléans. L’évènement a pris place à la plage du Galion en matinée, réservant aux jeunes compétiteurs de jolis moments de partage et de cohésion de groupe. Répartis en six équipes, les enfants se sont affrontés lors de quatre activités de 9h à 10h45.

Parmi les jeux proposés par Kevin, secondé par certains de ses camarades stagiaires, la mythique course en sac revisitée. Afin de sensibiliser la jeunesse saint-martinoise à la problématique des déchets sur la plage, cette course intitulée « toujours mon sac poubelle avec moi » fut sportive, ludique et éducative. Dorénavant, les petits participants se souviendront de l’importance de ramasser les déchets et de laisser les espaces propres. La chasse au trésor a particulièrement enthousiasmé les jeunes équipes. En allant chercher un objet immense dans l’eau et en le déposant dans le panier de son groupe, les enfants ont perfectionné leur travail d’immersion et de déplacement dans l’eau. L’activité de relais remorquage développait elle aussi un volet de sensibilisation : le secourisme.

En partant du sable, chaque enfant s’est élancé à la première bouée en mer pour récupérer un mannequin sous la surveillance d’un nageur sauveteur (BNNSA) et le déposer à la deuxième bouée afin qu’un de ses équipiers prenne le relais. Si cette épreuve aura peut-être réveillé des vocations de futur.e maître-nageur.se dans la nouvelle génération saint-martinoise, tous les participants ont grandement apprécié l’Aqualympique de Kevin, gardant des souvenirs mémorables de cette animation singulière. Après la compétition, les 54 enfants de Quartier d’Orléans ont regagné leur école, heureux. L’animation de Kevin vient donc marquer la fin des activités proposées par les stagiaires du BPJEPS AAN : Léa, Abiola, Esteban, Célya, Anthony, Charlotte, Yann et Karen. Encore un immense bravo à eux pour leur créativité et surtout bonne chance pour la suite de leur formation. _Vx

70 vues totales, 70 vues aujourd'hui