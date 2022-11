VIE LOCALE : Belle brochette de chefs pour la seconde édition du Festival de la Gastronomie

C’est au Grand-Case Beach Club que l’Office de Tourisme, organisateur de l’évènement, avait confié la presse locale et étrangère pour le lancement officiel du Festival de la Gastronomie.

La table des intervenants comptait de grands noms de la gastronomie mondiale participant à cette deuxième édition du Festival de la Gastronomie : Lionel Levy, chef inventif à l’InterContinental Marseille, Renee Blackman, cheffe privée et traiteur à New-York, Alain Warth, coordinateur des chefs et fondateur du guide gastronomique Gault et Millau Antilles/Guyane, Ninon Fauvarque, mixologue au Society Bar Haute Savoie et 1ère femme à avoir remporté le titre de Championne du Monde en 2018 au Havana Club Cocktail Grand Prix à Cuba, Nicolas Sale, chef renommé et parrain de l’édition 2022, Kevin Bludsi, expert américain en barbecue et fondateur du grill Bludso’s BBQ, Ilham Moudnib, cheffe pâtissière, consultante et auteure du livre « Petits goûters des écoliers » qui revisite les biscuits de supermarché en version saine et gourmande, Daniel Vézina, cofondateur du restaurant Laurie Raphaël, consultant canadien et créateur gastronomique, Rafael Pires, chef cuisinier au Mia Restaurant au Brésil, Laurent Huguet, chef étoilé qui était déjà présent lors de la première édition et Vladimir François-Maïkoova, chef cuisinier martiniquais. Ces créateurs culinaires étaient entourés de Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme de Saint-Martin, et Aïda Weinum, la directrice, toutes deux ravies de la concrétisation de cette édition 2022. À chaque prise de parole des chefs invités, en français et en anglais, l’assemblée pouvait ressentir l’enthousiasme et l’impatience de chacun d’entamer ce nouveau Festival de la Gastronomie, officiellement lancé par Valérie Damaseau en clôture de la conférence de presse. 67 restaurants, toutes catégories confondues, participent au concours avec comme ingrédient phare, la banane plantain. L’évènement se tiendra jusqu’au 22 novembre avec de nombreuses animations, ateliers de cuisine et compétitions. _Vx

Retrouvez le programme complet du Festival de la Gastronomie sur :

https://festival-st-martin.com/

