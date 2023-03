VIE LOCALE : 27 enfants s’initient au sauvetage en mer

Dans la cadre de la formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation, Léa Rochery, future maître-nageuse, présentait samedi dernier sa journée d’animation dédiée au sauvetage sur la plage du Galion.

Si la météo matinale n’était pas propice à une activité en extérieure, le soleil d’après-midi a brillé haut dans le ciel pour donner à Léa toutes ses chances de valider deux des quatre unités capitalisables de la formation de maître-nageuse qu’elle suit actuellement. Ce samedi 4 mars, son projet d’initiation au sauvetage s’est concrétisé avec 27 jeunes âgés de 10 à 17 ans, une équipe solidaire composée de sept autres stagiaires ; d’un maître-nageur diplômé et le tuteur de Léa, Boris Villemin de l’association Tous à l’Ô, sans qui l’animation n’aurait pu avoir lieu. Grâce au matériel de sauvetage de ce dernier, Léa a proposé aux enfants et adolescents une myriade d’activités axées sur le sauvetage. Après un échauffement en bonne et due forme sur la plage, les jeunes ont été répartis en groupes pour s’adonner au métier de maitre-nageur. La compétition a fait rage lors de la course en rescue-paddle, par groupe de deux, les enfants se sont lancés dans l’eau, voguant sur cette planche indispensable à tout sauvetage en mer. Les bouées de sauvetage et de remorquage ont également été sollicitées par la jeunesse très impliquée au cours des exercices, motivant les uns et les autres à grande voix et se montrant particulièrement efficace lors des simulations de situation d’urgence. Après l’effort lors de cet évènement aussi porteur que révélateur de vocation, William de la Croix-Rouge a procédé au volet éducatif et théorique en rappelant les numéros qui sauvent : 15 SAMU, 18 Pompiers, 17 Police, 114 pour les personnes muettes ou malentendantes (SMS). Les 27 petits participants étaient attentifs sur le comportement à adopter en cas d’appel à un service d’urgence : décrire l’état de la personne secourue, donner son identité et son numéro de téléphone, préciser sa localisation, expliquer la situation, répondre aux questions des professionnels et ne raccrocher que si l’autorisation leur est donnée. Léa s’est quant à elle chargée de décrire aux enfants les brevets de secourisme accessibles à la jeunesse : PSC1 à partir de 10 ans, brevet de surveillance de baignade à partir de 16 ans, BNSSA (nageur-sauveteur) à partir de 17 ans, ou encore le brevet de maître-nageur pour les plus passionné.e.s comme Léa. La journée s’est terminée avec une collation autour d’une discussion de sensibilisation à la protection de l’environnement et au respect de la nature. Deux thématiques déjà chères au cœur des jeunes participants qui sont repartis fiers et heureux. _Vx

