Vie associative : Dons de 4000 masques aux associations Sandy-Ground on the Move et Cobraced

M. Dominique Blanchard, délégué du préfet à la politique de la ville et M. Marc Fabre, référent sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, ont procédé au don de 4000 masques auprès des associations Sandy-Ground on the Move et Cobraced.

La livraison de masques s’est poursuivie cette semaine auprès des associations Trait d’Union et le Manteau de Saint-Martin à destination des populations les plus fragiles.