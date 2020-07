Vers une reprise de l’épidémie de covid-19 sur l’île ?

Le nombre de cas actifs de covid-19 sur l’ensemble de l’île est de 18 : 16 en partie hollandaise et 2 en partie française. C’est un niveau équivalent à celui observé lors de la semaine qui a précédé le pic de l’épidémie (début avril) et aux deux semaines qui ont suivi le pic.

Pour mémoire, fin mars 12 cas avaient été observés en une semaine en partie française et 4 en partie hollandaise, puis en avril Sint Maarten avait confirmé 15 nouveaux cas pendant deux semaines consécutives.

La reprise de la circulation du virus sur l’île a eu lieu fin juin : la semaine dernière trois cas ont été confirmés et 16 cette semaine, tous par la partie hollandaise qui n’en avait pas enregistré durant plusieurs semaines consécutives en mai et juin.

Les autorités sanitaires ont indiqué qu’en partie française les patients récemment testés positifs ont été des personnes qui avaient voyagé, ce qui n’est apparemment pas le cas en partie hollandaise, la plupart des nouveaux patients ont été infectés localement.

Au total, 137 cas ont été confirmés sur l’île : 94 en partie hollandaise et 43 en partie française (sans compter les 3 touristes rapatriés). 102 personnes ont été déclarées guéries et 18 décès observés (15 en partie hollandaise et 3 en partie française). (soualigapost.com)