Variole du singe : 14 cas reportés dans la Caraïbe

La variole du singe a impacté 94 pays dans le monde, peu de régions ne sont pas épargnées. Les Antilles sont touchées. Dans six îles, les autorités ont confirmé des cas.

Selon le CDC américain, le Center for Disease Control and Prevention 13 cas sont recensés dans la Caraïbe : 1 aux Bahamas, 1 à la Barbade, 4 en Jamaïque , 5 en République Dominicaine, 1 en Martinique et en 1 en Guadeloupe. A noter que l’agence régionale de santé avait également recensé un cas à Saint-Martin.

L’organisation mondiale de santé fait état de 14 935 cas confirmés au cours des trois derniers mois dans 24 pays du continent américain. Le mois dernier, le nombre de cas a progressé de 41 %, deux décès ont été enregistrés au Brésil et au Pérou.

Dans le monde, 39 434 sont confirmés au 17 août selon le CDC. (soualigapost.com)

