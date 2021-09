VACCINATION : SXM Résistance lance un appel à témoignages pour connaître les effets indésirables

Le mouvement SXM Résistance créé en juillet dernier, poursuit son action pour lutter contre l’obligation vaccinale contre la covid-19 et l’instauration du passe sanitaire sur le territoire de Saint-Martin.

Selon lui, «le passe sanitaire ne se justifie pas à Saint-Martin au regard des données scientifiques». Ils ont ainsi créé un collectif, le CCT (collectif citoyen pour la transparence de Saint-Martin) pour «faire le point sur les incohérences des données sanitaires relayées par les services de l’Etat et la réalité du terrain». Ils ont rédigé un questionnaire et l’ont remis il y a une quinzaine de jours aux représentants de la préfecture, de l’agence régionale de la santé et à la direction du centre hospitalier Louis-Constant Fleming afin d’obtenir des données précises sur les personnes déclarées positives (âge, sexe, etc.) et ainsi dresser un état des lieux de la contamination localement. «A ce jour nous n’avons toujours pas eu de réponse, la directrice de l’hôpital nous a répondu qu’elle n’avait pas le temps», déclare le mouvement.

Par ailleurs, le collectif souhaite «éclairer la population sur les effets indésirables (éventuels) suite à l’injection covid afin de lui permettre de faire un choix libre et éclairé». Il lance ainsi un appel à témoignage anonyme ; les personnes peuvent joindre le collectif par Télégram (CCTsxm), téléphone (0690 49 62 48) ou par email (cct.sxm@protonmail.com). (soualigapost.com)