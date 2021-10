Vaccination / Saint-Martin : le taux de couverture vaccinale est de 45,07% chez les plus de 18 ans

La vaccination continue à Saint-Martin et concerne les personnes de tous âges (à partir de 12 ans). Le centre de vaccination de l’hôpital Louis-Constant Fleming reçoit avec ou sans rendez-vous, les personnes souhaitant se faire vacciner.

Les personnes désirant prendre rendez-vous sont invitées à se rendre sur le site santé.fr ou bien directement surhttps://www.doctolib.fr, elles peuvent aussi appeler la cellule RIPOSTE. Le vaccin utilisé est le Pfizer BioNtech (ARN messager).

Au 28 septembre, 12 075 personnes ont reçu leur première injection, 10 024 personnes ont reçu leur seconde dose et 71 personnes leur troisième injection (la vaccination ayant commencée le 13 janvier). 39,86% de la population (âgée de plus de 12 ans) de Saint-Martin a reçu au moins une dose de vaccin depuis le lancement de la campagne en janvier dernier. Pour les plus de 18 ans, le taux de couverture vaccinale est de 45,07%