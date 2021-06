Vaccination contre le Covid-19 : Anguilla et Saint-Barth sont en avance par rapport à Saint-Martin et St Maarten

De Saint-Martin, St Maarten, Anguille et Saint-Barth, les deux collectivités françaises sont les deux territoires où le plus faible nombre de doses de vaccin contre le Covid-19 a été administré : 8 000 à Saint-Barth et 9 255 à Saint-Martin contre 31 635 à St Maarten et 14 550 à Anguilla*.

Le chiffre de Saint-Barth s’explique logiquement, St Barth est l’île qui compte le moins d’habitants des quatre territoires. A noter que le nombre de doses est quasiment similaire dans les deux collectivités alors que Saint-Barth compte presque 3,5 fois moins d’habitant que Saint-Martin. On observe aussi une grande différence entre Saint-Martin et St Maarten dont les populations se rapprochent.

Si on regarde le nombre de doses administrées (en bleu foncé et clair sur le graphique) proportionnellement au nombre officiel d’habitants (en gris sur le graphique), la partie française de Saint-Martin accuse un énorme retard par rapport aux îles voisines. Les deux territoires qui enregistrent la plus grande avance sont Saint-Barth et Anguilla, deux îles dont l’économie repose principalement sur le tourisme de luxe et qui veulent pouvoir assurer une sécurité sanitaire à leurs habitants et aux touristes. Anguilla est aussi la seule île qui compte 0 cas actifs.

Le vaccin utilisé à Sint Maarten est uniquement le Pfizer, à Anguilla l’Astrazeneca et à Saint-Martin et Saint-Barth principalement le Pfizer. (soualigapost.com) * au 2 juin.