Vaccination conte la covid-19 : Sint Maarten a réalisé 30 % de son objectif

Le gouvernement de Sint Maarten a lancé sa campagne de vaccination fin février avec comme pour ambition de vacciner 34 000 personnes au total. Aujourd’hui, soit un peu plus de deux mois plus tard, il a réalisé 30 % de son objectif. Selon les derniers chiffres publiés, 10 234 personnes ont reçu au 7 mai les deux doses préconisées du vaccin Pfizer contre la Covid-19 et 14 880 personnes une première dose.

La semaine dernière, 4 215 doses ont été administrées en partie hollandaise ; le rythme de la vaccination qui est ouverte à l’ensemble de la population depuis plusieurs semaines est extrêmement soutenu. C’est l’un des territoires où il est le plus élevé.

Concernant le nombre de cas de covid-19, les autorités ont confirmé depuis le début de la crise 2 260 cas dont 2 203 ont été déclarés guéris et 27 décès. A ce jour, elles comptent 30 cas actifs. (soualigapost.com)