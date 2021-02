Vaccin contre le Covid-19 : 214 injections réalisées à Saint-Martin

La campagne de vaccination a démarré à Saint-Martin le 13 janvier. Les premières personnes qui en ont bénéficié ont été les résidents de l’Ehpad et les personnels soignants âgés de plus de 50 ans et/ou présentant des comorbidités. Puis la campagne s’est ouverte aux publics fragiles âgés de plus de 75 ans et progressivement de plus de 65 ans ainsi que les personnels soignants. Au 8 février, 214 injections ont été réalisées indique l’agence régionale de santé et 113 doivent être pratiquées cette semaine.

La phase 2 est toujours en cours. La vaccination se fait au centre hospitalier Louis-Constant Fleming à Concordia, un deuxième centre devrait ouvrir à Quartier d’Orléans. Il est nécessaire de prendre rendez-vous. Pour cela, il faut s’inscrire via son médecin traitant, en ligne via internet, via les plateformes de e-RDV choisies par ces centres de vaccination, sur le site de Santé.fr. Il est aussi possible de s’inscrire via un numéro d’appel unique pour la région sur la plateforme dédiée au public et aux professionnels TAP/RIPOSTE COVID 19 au 05 90 99 14 74 du lundi au dimanche de 8H à 17H.