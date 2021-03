Vaccin contre la covid-19 : 814 doses administrées en partie française

La vaccination continue à Saint-Martin et concerne les personnes de plus de 75 ans et désormais les personnes de tous âges atteintes d’une maladie chronique ou d’obésité. Les professionnels de santé au sens large (soignants des établissements et libéraux, administratifs des établissements de santé et médico-sociaux, transporteurs sanitaires, pompiers) sont aussi invités à se faire vacciner.

Depuis le démarrage de la campagne de vaccination, le 13 janvier, 711 personnes ont reçu leur première injection et 103 personnes ont reçu leur deuxième injection.

Le vaccin Astra Zeneca, dit plus classique car basé sur le principe d’un virus inactivé et non de l’ARN messager, arrive sur le territoire. Il pourra être réalisé en ville par les médecins traitants, les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes dans les prochaines semaines et dans les centres de vaccination.

Le centre de vaccination se situe toujours à l’hôpital Louis-Constant Fleming et reçoit sur rendez-vous du mardi au vendredi, le matin et l’après-midi. Pour prendre rendez-vous, il est nécessaire de s’inscrire sur en ligne via internet, via les plateformes de e-RDV (par exemple sur doctolib), sur le site de Sante.fr, via son médecin traitant ou via un numéro d’appel unique pour la région (Guadeloupe et îles du Nord), le 05 90 99 14 74 du lundi au dimanche de 8h à 17h.