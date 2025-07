VACANCES / Caf : Colos apprenantes, tarifs allégés

Comme chaque année, la Caf accompagne les familles pour des vacances abordables et enrichissantes. En 2025, le dispositif Aide aux Vacances Enfants (AVE), couplé aux Colos Apprenantes, permet aux jeunes de 6 à 17 ans de partir en séjour dans les meilleures conditions.

Du sport, de la musique, des aventures en plein air, de l’audiovisuel ou encore de l’écologie, les séjours labellisés Colos Apprenantes allient détente, pédagogie et ouverture sur le monde. Encadrés par des professionnels formés, ces séjours répondent à des critères de qualité stricts fixés par l’État. En Guadeloupe comme à Saint-Martin, de nombreux séjours sont accessibles en juillet, août et pendant les vacances de la Toussaint. Grâce à l’AVE, les familles éligibles ne paient que le reste à charge, calculé après déduction de l’aide versée directement à l’organisateur. Une aide non négligeable qui permet aux enfants de partir, même avec un budget limité. La réservation se fait en quelques étapes simples via le site www.vacaf.org, où il suffit de choisir un séjour dans une structure agréée par la Caf. Le label garantit un cadre adapté, sécurisé et stimulant, avec des thèmes aussi variés que l’audiovisuel, la citoyenneté, la nature ou encore l’agriculture durable._LM