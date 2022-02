Urbanisme / PADSM : la population pourra de nouveau participer à l’élaboration du document

Les travaux liés à l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement de Saint-Martin (PADSM) sont en cours depuis janvier l’année dernière. Après les ateliers participatifs organisés en octobre et ouverts à l’ensemble de la population, la Collectivité propose une nouvelle étape dans la construction de cet outil de planification et invite le public à participer aux workshops sur l’aménagement urbain de Saint-Martin, du 14 au 25 février.

Les workshops se dérouleront sur une semaine d’échanges. Quatre groupes de travail seront déployés dans les principaux quartiers de Saint-Martin : Quartier d’Orléans, Grand Case, Marigot et Sandy Ground. L’objectif de ces ateliers collectifs, organisés à la fois en extérieur et en salle, est de travailler à l’échelle des quartiers sur la création des schémas d’aménagement urbain.

Les workshops seront ouverts à toute la population, habitants désireux de prendre part à la démarche, représentants des Conseils de quartier, membres des fédérations socioprofessionnelles et du tissu associatif, sous réserve d’une jauge de 20 personnes par groupe de travail.

En raison des restrictions sanitaires, l’inscription préalable aux workshops est obligatoire via l’adresse : padsm@com-saint-martin.fr

Les participants sont informés de la nécessité d’assiduité aux workshops, chaque groupe de travail étant invité à se pencher quotidiennement, pendant une semaine, sur la réalisation des schémas d’aménagement.

Workshops du lundi 14 au vendredi 18 février, de 15h00 à 19h00

• A Grand-Case : Lieu de rassemblement : Parking central à côté du pont.

• A Quartier d’Orléans : Lieu de rassemblement : Terrain de basket – Stade T. Carti – Rue de Coralita.

Workshops du lundi 21 au vendredi 25 février, de 15h00 à 19h00

• A Marigot : Lieu de rassemblement : Parking du Stade J-L Vanterpool – Côté RN7- Devant l’ancienne école Nina Duverly.

• A Sandy-Ground : Lieu de rassemblement : Parking des écoles J. Beaupère et A. Hanson – Rue de Sandy-Ground.