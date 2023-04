Une trentaine d’enfants apprennent à nager avec l’équipe de Tous à l’Ô

La plage du Galion a accueilli, lors des vacances de Pâques, le troisième volet du stage « J’apprends à nager » destiné aux enfants du territoire afin d’acquérir les compétences requises pour se déplacer dans l’eau de façon sûre. Porté par l’association Tous à l’Ô, ce nouveau stage a ravi 29 enfants de Sandy Ground.

Après les deux premières sessions qui ont eu lieu durant les vacances scolaires de Toussaint et de Carnaval, les stages d’apprentissage à la natation continuent d’être particulièrement prisés sur un territoire où il y a encore de nombreux d’enfants qui ne savent pas nager. Sur les trois stages cumulés, on compte 150 enfants ayant participé au dispositif du ministère des sports.

Sur dix matinées de 8h à midi, les enfants de Sandy Ground, du CP à la CM2, ont intégré les bases et découvert les plaisirs de la natation en mer où la flottaison naturelle permet un enseignement plus aisé. Les apprentis nageurs coiffés d’un bonnet de bain « J’apprends à nager » étaient encadrés par trois maîtres-nageurs diplômés d’état et les neuf stagiaires de la formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation.

Au terme des deux semaines de stage de cette troisième et dernière session sur la plage du Galion, les enfants ont passé un test national intitulé « sauv’nage ». Pour celles et ceux qui l’ont obtenu, Boris Villemin de l’association Tous à l’Ô les inscrira sur le site de la Fédération Française de Natation afin qu’ils soient licenciés. Si à l’avenir, les enfants ayant réussi le test veulent passer un concours qui requiert cette licence, celle-ci sera déjà validée. Pour les autres enfants, une attestation d’apprentissage et de participation au stage leur a été délivrée. « J’apprends à nager » existe grâce à l’engagement sans faille de Boris Villemin et de ses partenaires fidèles, ainsi qu’une subvention de la Collectivité à hauteur de 9000€ pour les trois phases. Chaque stage était entièrement gratuit pour les enfants, transport compris, assuré par une compagnie de bus de Quartier d’Orléans. Au final de cette dernière édition, les 29 petits nageurs, dont l’enthousiasme était constant, sont tous repartis avec une médaille symbolique, les encourageant à pratiquer la natation dans le but de maîtriser davantage la discipline et de se sentir comme un poisson dans l’eau. _Vx

