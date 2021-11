Une statue à l’effigie du maire Albert Fleming installée dans les Jardins de la COM 

Une statue du maire Albert Fleming a été installée dans les jardins de la Collectivité à Marigot. «Cette statue devait initialement figurer à Sandy Ground, dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un petit parc paysager (devant les courts de tennis) nommé Albert Fleming.

Ceci à travers le souhait du président Gibbs d’honorer le maire de son vivant. Initié en 2018, ce projet a été intégré dans le PPI de Saint-Martin puis reporté suite au retard des programmations de la collectivité », explique la COM.

La statue ayant été livrée à Saint-Martin en août dernier, le président Daniel Gibbs a souhaité la rendre visible au plus grand nombre et la faire installer dans les jardins de la Collectivité.

Elle est la première statue d’une série qui consistera à honorer les grands personnages de Saint-Martin.

Elle a été réalisée par le sculpteur Joël Vergne, originaire de Corrèze. Il a été sélectionné dans le cadre d’un marché public réalisé en 2019. Son talent réside dans la faculté de réaliser des personnages d’après photos et documents pour des villes et de créer des œuvres d’art en bronze destinées à agrémenter le paysage urbain. Joël Vergne a travaillé à partir d’une photo d’Albert Fleming, datant des années 1980, au moment de son premier mandat électoral.

La famille proche du maire a été impliquée à chaque étape du processus de création. Après plusieurs reports dus à la pandémie de covid-19 en 2020 et aux périodes de confinements dans l’hexagone, la statue a finalement été terminée et livrée à Saint-Martin en août dernier. C’est un bronze d’1m80, 190kg, posé sur un socle de granit réalisé à Saint-Martin lui donnant une hauteur totale de 2,30m. Le jardin autour a été embelli, un système d’éclairage a été installé et des plantations réalisées par les services de la Collectivité et des prestataires locaux.

A terme, le totem définitif comportera un mot de présentation ci-dessus ainsi qu’un QR Code donnant accès à une biographie complète du maire Albert Fleming. Le dévoilement a eu lieu en comité restreint, en présence de la famille du maire, du président Daniel Gibbs et des élus territoriaux. Albert Fleming n’était par contre pas présent.