Une réunion gratuite autour de l’allaitement organisée ce jeudi 10 novembre

Vous avez envie d’allaiter mais vous ne savez pas du tout comment vous y prendre ? Vous avez lu plusieurs livres mais certaines interrogations demeurent ? Vous avez entendu de nombreuses informations contradictoires sur le sujet et vous vous sentez perdue ? La réunion gratuite sur l’allaitement de ce jeudi 10 novembre vous éclairera. Elle sera animée par Samantha Lartigue, accompagnante en allaitement et maternage, et se tiendra au parc Simba, à la Savane, de 9h45 à 10h45.

L’événement a pour objectif de transmettre des informations essentielles sur l’allaitement ainsi que de balayer certains préjugés sur la question.

Enfin, par cette manifestation gratuite, Samantha Lartigue espère aussi ouvrir un espace de rencontres et de dialogues entre les mamans afin de se soutenir dans ce moment privilégié partagé avec leur enfant.

Plus d’informations au 06 90 66 03 66.

425 vues totales, 425 vues aujourd'hui