Une matinée de cohésion organisée à Friar’s Bay dans la dynamique de la Semaine Olympique et Paralympique / Génération 2024 

Vendredi dernier sur la plage de Friar’s Bay, 150 élèves dont une centaine inscrits dans les dispositifs ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) école/collège/lycée se sont donnés rendez-vous autour d’activités de plage.

Au programme de la journée : kayak, relais aquatique, baignade, parcours d’obstacles, jeux d’adresse et de coopération, Zumba et productions artistiques. Les ateliers ont été conçus et mis en œuvre par des élèves de classes de CM2 USEP des écoles Clair Saint-Maximin (Quartier d’Orléans) et Elie Gibs (Grand-Case).

Une très belle matinée pour les élèves qui ont déjà hâte de se retrouver sur une prochaine manifestation.

Un grand merci à tous les partenaires, notamment au Club de Voile de Friar’s Bay toujours présent pour les grands rendez-vous et aux nombreux parents qui ont contribué à la réussite de l’action.

Une action qui a surtout permis aux enfants de prendre du plaisir et de s’adonner à de nombreuses activités de plage. _AF

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui