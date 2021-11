Une grande marche contre les violences sexistes et sexuelles organisée le 20 novembre avec le collectif « NousToutes SXM »

Le samedi 20 novembre 2021, plusieurs marches contre les violences sexistes et sexuelles auront lieu dans toute la France. Cette mobilisation nationale est organisée par « NousToutes », un collectif féministe rassemblant des citoyennes et citoyens. À Saint-Martin, le mouvement lancé en 2018 marchera pour la première fois sous le nom de « NousToutes SXM ».

« Avec cette marche, nous portons la volonté d’une île dans laquelle les violences n’ont pas leur place: violences intrafamiliales, violences conjugales, violences sexuelles, violences psychologiques, harcèlement de rue, cyberharcèlement, pédocriminalité, féminicides… Les victimes de ces violences doivent être protégées, accompagnées et mises en sécurité », souligne l’équipe organisatrice de la marche.

« Avec cette marche, nous rappelons que c’est un droit fondamental de vivre à l’abri des violences dans chaque famille, entreprise, administration, quartier, école, hôpital et association. Dans tous les espaces de vie, la question des violences doit être posée. Et traitée. Nous marchons pour dire: STOP aux violences sexistes & sexuelles! Avec cette marche, nous portons la voix de toutes celles et ceux qui, parmi nous, cumulent les violences.

Avec cette marche, nous portons la voix d’enfants victimes ou co-victimes des violences.

Avec cette marche, nous portons la voix de celles et ceux qui ne peuvent plus parler.

Nous vous invitons à venir marcher avec nous le samedi 20 novembre ».

Les rendez-vous:

• Ateliers pancartes et banderoles avant la marche :

Samedi 13 et Mercredi 17 Novembre : 16h-18h au Kiosque du Marché, Front de Mer, Marigot

• Marche contre les violences sexistes et sexuelles :

Samedi 20 novembre : 9h00 au Kiosque du Marché, Front de Mer, Marigot

• Pour plus d’infos: Retrouvez-nous sur FB/IG @NousToutesSXM