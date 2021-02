L’exposition ouvrira ses portes le 13 février de 17h à 21h par un vernissage avec musique et cocktail. Vous pourrez visiter l’exposition jusqu’au 19 février de 9h à 18h tous les jours, à l’hôtel Adonis, Jordan Road, Cupecoy.

Les artistes, Murielle Abeger Baillet, Colin Bootman et Jimmy Lucero présenteront aux amateurs d’art leurs nouvelles créations. A noter la générosité des artistes exposants qui affecteront une partie de la recette aux familles qui ont perdu un être cher victime de la Covid-19. Certaines œuvres d’art originales seront également disponibles à l’achat sous la forme d’enchères silencieuses.

L’exposition dénommée « Adaptations: Sint Maarten avant et pendant une pandémie » présentera des peintures qui illustrent la vie traditionnelle des Caraïbes quand il était encore possible de se toucher et de se réunir en groupes. Les images refléteront également le changement et les défis auxquels Saint-Martin et Sint Maarten sont confrontés pendant la pandémie. L’œuvre extraordinaire reflétera une perspective rafraîchissante de ces artistes internationaux et primés. Cette œuvre spectaculaire est pleine de vie, de couleurs vives et de cœur caribéen!

« En tant qu’artiste, je suis sensible à la situation actuelle. Si vous êtes membre d’une communauté et êtes en mesure d’aider, il est naturel d’apporter votre aide au profit de ceux qui en ont le plus besoin. Les créateurs d’art visuel créent ces images pour élever l’humanité, créant un espace de confort et de croissance. J’espère que cette présentation suscitera la réflexion et nous aidera tous à grandir en tant que communauté », souligne l’artiste, Colin Bootman.

Le public est invité à visiter l’exposition pour admirer des œuvres d’art autour d’un cocktail convivial. Un catalogue de peintures vous sera proposé à l’achat pour un petit cadeau, l’intégralité des bénéfices allant aux familles qui ont perdu une source de revenus lors du décès d’un être cher à cause de la COVID-19. L’œuvre originale sera également disponible à l’achat dans le cadre d’une vente aux enchères silencieuses, 50% des bénéfices étant reversé aux victimes de la pandémie.

L’exposition se déroulera du 13 au 19 février de 9h à 18h tous les jours, à la galerie de l’hôtel Adonis, Jordan Road, Cupecoy. Des mesures sanitaires Covid-19 seront mises en place et les visiteurs devront être en possession d’un masque à l’entrée. _AF