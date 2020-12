Une fresque murale inaugurée à Concordia avec l’association Aides

Afin de mettre en avant le beau travail réalisé par les artistes de l’association WallArt Saint-Martin et de clôturer par la même la campagne autour de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, a eu lieu vendredi dernier route de Spring à Concordia l’inauguration d’une fresque murale composée de trois panneaux destinée à donner plus de visibilité au local de l’association.

« Nous clôturons cette campagne par une belle manifestation. L’inauguration de cette fresque va nous donner davantage de visibilité pour le public et l’inciter à franchir la porte de l’association AIDES », souligne Angéline Potier, déléguée de Aides Saint-Martin.

Cette inauguration a été aussi et surtout l’occasion de mettre en avant le travail remarquable effectué par des artistes de rue de Saint-Martin et embellir un bout de quartier, en l’occurrence celui de Spring à Concordia.

La fresque tout en couleur est composée de trois panneaux où l’on retrouve :

– Le logo de l’association AIDES, le numéro de téléphone et le site internet

– Deux mains qui se serrent aux couleurs du Raimbow Flag et qui rappellent la solidarité et la lutte contre les discriminations.

– une ribambelle de mots dans 4 langues (Français, anglais créole espagnol) qui rappellent les valeurs, les combats de l’association (dépistage, prévention, accompagnement, défense des droits…)

Le président de l’association Aides, René Arrondell et ses membres tiennent à remercier, Anne-Karine Fleming, vice-présidente de Island Gems Charity Foundation qui a entièrement financé la fresque avec le soutien technique de Getelec et Pietro de Wood Design, l’association Wall Art pour la réalisation de la fresque: dont le président Donovan Tremor et les artistes, Lily HInckfoot, Angelo, Nicolas Esparon.

A noter que jusqu’en avril 2020, pour cause de travaux, l’association AIDES a son local provisoire situé juste à côté de la boulangerie qui fait l’angle à Concordia. _AF

Horaires d’accueil du public :

– Mardi, jeudi vendredi de 9H à 12H

– Mercredi de 9H à 16H