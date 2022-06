Une dépression tropicale ou une tempête devrait se former d’ici un jour ou deux

Ce système qui se situe dans le golfe du Mexique apportera des pluies diluviennes dans certaines parties de Cuba, de la Floride et des Bahamas. Il sera nommé Alex, s’il devient une tempête tropicale.

Des avis de tempête tropicale pourraient être émis rapidement dans certaines parties de la Floride et à l’ouest de Cuba.

Une zone de basse pression tentaculaire s’est développée près de la péninsule du Yucatan au Mexique et dans le nord-ouest de la mer des Caraïbes. Le National Hurricane Center (NHC) a baptisé ce système Invest 91L, une convention de dénomination utilisée par les météorologues pour identifier une zone de temps perturbé susceptible de se transformer en dépression tropicale ou en tempête tropicale.

Cette vaste dépression, connue des météorologues sous le nom de gyre d’Amérique centrale (GAC), comprend des restes de tourbillons et d’humidité de l’ouragan AGATHA, qui a dévasté la côte pacifique du Mexique lundi dernier (cat 2), l’ouragan le plus puissant ayant touché terre le long de la côte Pacifique du Mexique depuis 1949. Il a fait 11 morts et 33 personnes sont portées disparues.

Dans ce contexte, une dépression tropicale ou une tempête devrait se former dans le sud du golfe du Mexique d’ici vendredi. Si elle devient une tempête, elle s’appellera Alex, le premier nom de la liste des noms de la saison des ouragans 2022 dans l’Atlantique.

Le NHC a prévu la première mission du chasseur d’ouragans dans le système pour jeudi en début d’après-midi.

Des veilles ou des alertes de tempête tropicale pourraient être émises pour une partie de la péninsule de Floride et l’ouest de Cuba dès la fin de la journée. Cela pourrait se produire indépendamment du fait que le système ait été considéré comme une dépression tropicale ou une tempête tropicale.

Ce phénomène ne devrait pas concerner nos îles.

La trajectoire potentielle du futur Alex

Source: Weather channel

