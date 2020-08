Une dépression tropicale en cours de formation

La perturbation située au large des côtes africaines pourrait évoluer en dépression tropicale dans les jours à venir. Elle concernera l’archipel des Antilles dès ce week-end mais les prévisionnistes demeurent encore incertains quant à son intensité finale et sa trajectoire.

Une vaste zone de basse pression, située à environ 1500 km à l’ouest-sud-ouest des îles de Cap-Vert génère des averses et des orages. Les conditions environnementales seront propices à un développement avertissent les prévisionnistes du National Hurricane Center, et une dépression tropicale est susceptible de se former dans les prochains jours tandis que le système se déplace en direction de l’arc antillais. Le NHC évaluait hier à 70 % les probabilités d’un renforcement sous 24h et à 90 % sous 5 jours. Les prévisions seront affinées dans les jours à venir.

