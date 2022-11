Une conférence-débat sur les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) organisée le mercredi 9 novembre à la CCISM

Les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) sont à l’origine de nombreux handicaps sur nos territoires caribéens : chaque jour, ce sont 2 à 3 personnes qui en sont victimes. L’ARS Guadeloupe, Saint- Martin et Saint-Barthélemy souhaite donc informer sur cette pathologie à l’occasion d’une conférence suivie d’un débat qui se tiendra le mercredi 9 novembre, de 10h à 12h, à la CCISM.

Cette conférence-débat est ouverte à tous les professionnels de santé des Iles du Nord et, plus largement, à toute la population qui souhaite s’informer sur l’AVC. Elle est menée à l’initiative du Dr Blaise Bartoli et sera animée par les Docteurs Landais et Woga, de l’équipe de l’unité neuro-vasculaire du Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe.

L’objectif de cette conférence est de partager l’ensemble des éléments qui permettent d’identifier, le plus rapidement possible, les signes d’AVC, afin que la prise en charge se fasse dans les meilleurs délais possibles.

Chaque minute compte ! L’AVC est une urgence médicale absolue, en raison du risque de dommages irréversibles causés sur le cerveau.

