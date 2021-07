Une cérémonie du 14 juillet en partie dématérialisée « Vive la République, vive la France et vive Saint-Martin ! », ont conclu chacun des officiels.

Situation sanitaire oblige, c’est une cérémonie du 14 juillet en partie dématérialisée qui s’est tenue mercredi à l’hôtel de la Collectivité. Après une messe œcuménique célébrée à l’église catholique de Marigot puis le traditionnel dépôt de gerbes devant le monument aux morts, les officiels ont prononcé leurs discours dans la salle des délibérations, retransmis en direct sur la page Facebook de la COM.

Stevenson Miller, président du conseil territorial des jeunes a introduit cette série d’allocutions. Après avoir félicité les nouveaux diplômés et notamment ceux du CTJ qui ont obtenu des mentions, il a rappelé que le 14 juillet célébrait la prise de la Bastille et le fondement de la République et réaffirmé l’attachement du CTJ aux valeurs qu’elle porte. Il a regretté que cette journée qui est aussi la fête de Marigot ne puisse, du fait de la crise, se traduire comme à l’accoutumée par des moments conviviaux sur le front de mer.

Daniel Gibbs, le président de la Collectivité a ensuite pris la parole et s’est d’abord exprimé sur la crise sanitaire en se positionnant comme « partisan de la vaccination de masse ». Il a ensuite réagi à l’annonce de l’extension du pass sanitaire : «Je suis optimiste et légitimiste : peut-être s’agit-il d’un « mal nécessaire » -et pour un temps bien délimité ? Mais j’avoue, en tant que libéral et en tant qu’humaniste, être mal à l’aise face à cette perspective du « QR Code » pour tous… ».

Et de souligner : « Et comment imposer cette mesure aux restaurants de Saint-Martin, dans le contexte ultra-concurrentiel que nous connaissons ?! …La Friendly Island ne saurait devenir l’île des contraintes et des contrôles. » Le président de la COM a alors poursuivi sur l’importance de l’unité, « entre citoyens de l’Hexagone et des Outre-mer, sous le même drapeau » et rappelé que « l’application pleine et entière des dispositions statutaires passe par un partenariat loyal et équilibré avec l’Etat local ».

Annick Petrus, la sénatrice de Saint-Martin, et conseillère territoriale, a rappelé les valeurs de la République qui n’est « pas seulement un héritage mais aussi une dynamique qui vise à limiter les entraves aux libertés individuelles et collectives, à instaurer l’égalité devant la loi et à la solidarité des citoyens les uns envers les autres ».

La députée de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Claire Guion-Firmin a adressé ses «remerciements les plus sincères et le témoignage de son respect» à «celles et ceux qui s’appliquent et s’investissent pour toujours d’avantage de fraternité, de justice et d’égalité».

Serge Gouteyron, préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a rendu hommage à « celles et ceux qui défendent la France, veillent sur elle […] et portent les valeurs de la République ». Dans « cette île amicale » qu’il a qualifiée « d’exemple d’humanisme », « on a confiance en la France » et « on a la volonté collective de perpétuer les valeurs de la République ».