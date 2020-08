Une campagne de marketing commune aux îles de notre zone ?

Alors que les îles de la région caraibe rouvrent peu à peu leurs frontières, un groupe de huit îles situées dans la même zone se sont réunies pour réfléchir à une stratégie commune de marketing pour l’ère post-coronavirus.

Saint-Martin, Sint Maarten, Saint-Eustache, Saba, Saint-Kitts et Nevis, Anguilla et Saint-Barthélemy se sont rassemblées récemment, reconnaissant qu’en collaborant elles peuvent amplifier leur présence sur le marché et créer de nouvelles possibilités de voyage et de nouveaux itinéraires pour la clientèle touristique.

«Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle initiative», a déclaré Jadine Yarde, directrice du tourisme de Nevis. «Notre objectif commun est de promouvoir les voyages intra-régionaux, en capitalisant sur notre proximité et sur le désir des voyageurs d’aujourd’hui de découvrir de nouvelles expériences, tout en multipliant avec fierté sur leur passeport, les nouveaux tampons des pays visités».

Cette collaboration a permis la réalisation d’une vidéo présentant les points forts de chaque île et ses spécificités par rapport à ses voisines.

Cette vidéo de deux minutes sera diffusée sur tous les médias sociaux à partir de cette semaine.

Le message sous-jacent est qu’il n’y a pas de meilleur endroit que les Caraïbes pour ceux qui seront prêts à voyager très prochainement.

«Saint-Eustache se réjouit de ce rassemblement de toutes les îles de notre région pour produire cette vidéo qui témoigne de notre solidarité et de notre union en tant que destination unique dans les Caraïbes», a déclaré Charles Lindo, directeur du tourisme de Statia.

Saba se félicite de cette initiative de collaboration et se réjouit d’accueillir les visiteurs dans la «Reine intacte des Caraïbes», un havre de paix où la culture, l’histoire et la nature abondent», a déclaré Glenn Holm, directeur de l’office du tourisme de Saba.